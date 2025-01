Fußball | Regionalliga "Herzensangelegenheit" - Rico Schmitt verlängert beim FSV Zwickau Stand: 23.01.2025 14:02 Uhr

Er kam, als der FSV Zwickau nach dem Drittliga-Abstieg vor einem Trümmerhaufen stand. Und Rico Schmitt schaffte es, eine konkurrenzfähige Elf aufzubauen, die sogar oben mitspielt. Und der Coach bleibt den Schwänen treu.

Die Ehe zwischen dem FSV Zwickau und Rico Schmitt geht in die zweite Runde. Wie der Regionalligist am Donnerstag (23. Januar) bekanntgab, hat der Cheftrainer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert. "Der FSV und Rico Schmitt passen zusammen, weil die Chemie passt“, sagte der Coach in einem Statement des Vereins.

Schmitt: "Es ist eine Herzensangelegenheit geworden"

"Es hat mich sehr gefreut, dass die handelten Personen des Vereins frühzeitig auf mich zugekommen sind. Ich freue mich, dass unsere Arbeit wahrgenommen wird. Das wird zusammen mit den Fans erfolgreich waren", so Schmitt. Es sei für ihn mittlerweile eine Herzensangelegenheit geworden.

Chemie stimmt zwischen dem FSV Zwicklau und Rico Schmitt.

FSV Zwickau stand 2023 vor einem Trümmerhaufen

Als Schmitt im Sommer 2023 kam, lag der Verein praktisch am Boden. Abstieg aus der 3. Liga, ein Millionen-Schuldenberg und keine Mannschaft. Schmitt nahm sich gemeinsam mit Sportdirektor Robin Lenk und den treuen Fans der Sache an. Es wurde gespendet, der routinierte Trainer stellte eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammen. Mittlerweile ist der Schuldenberg von über drei auf 1,3 Millionen Euro geschrumpft. In der Regionalliga Nordost rangiert der FSV auf einem starken vierten Platz.

Ligastart gegen den Chemnitzer FC

Auch Sportdirektor Lenk freute sich über eine weitere Zusammenarbeit mit Schmitt: "Er hat in kürzester Zeit aus einer komplett zusammen gewürfelten Mannschaft eine Einheit geformt und die jungen Spieler nach vorne entwickelt. Ich glaube, dass die Ergebnisse der letzten anderthalb Jahre auch für sich sprechen, für die gute Arbeit die er hier bei unserem FSV geleistet hat." Der Start ins neue Jahr lässt gleich mit einem Highlight aufwarten – am 2. Februar gastiert der Chemnitzer FC zum Bezirksderby in der Zwickauer GGZ-Arena.

pm/spio