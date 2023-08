Fußball | DFB-Pokal Hallescher FC will volles Stadion auch gegen Fürth jubeln lassen Stand: 10.08.2023 17:21 Uhr

Nur eine Woche nach dem Auftaktsieg in der Liga steht für den Halleschen FC gleich ein Highlight an. Im DFB-Pokal bekommt das Ristic-Team die Belohnung für eine harte Vorsaison. Dabei will man gegen Zweitligist Greuther Fürth überraschen. Dass dem Außenseiter immer wieder mal der Coup gelingen kann, weiß ein HFC-Spieler aus eigener Erfahrung.

Nach vier Jahren ist der Hallesche FC zurück auf der DFB-Pokal-Bühne. In der 1. Runde erwarten die Saalekicker am Samstag (ab 18 Uhr im Sport im Osten-Liveticker und im Audiostream) die SpVgg Greuther Fürth zum Duell Drittligist gegen Zweitligist. Der HFC ist dabei vor vermutlich ausverkauftem Haus der Außenseiter, will mit dem notwendigen Glück aber für eine Überraschung sorgen.

Belohnung für eine harte Landespokal-Saison

Auch wenn es ein anderer Wettbewerb ist, sei die Vorbereitung die gleiche gewesen, versichert HFC-Coach Sreto Ristic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Wir arbeiten weiter im fußballerischen Bereich, es sind die gewohnten Themen." Trotzdem merke man, dass die Aufmerksamkeit von außen anders ist. Aber das nimmt der Übungsleiter gerne in Kauf. "Das haben wir uns hart erarbeitet. Im Landespokal mussten wir viel leiden, hatten viele Verletzte. Jetzt spielen wir Zuhause, vor einem ausverkauften Stadion, das wollen wir einfach nur genießen. Die Jungs brennen auf diese Belohnung, das war in der Woche zu spüren."

Natürlich brauchen wir ein bisschen Glück, aber wir müssen uns nicht großartig verstecken. Wir werden an uns glauben und Gas geben. Sreto Ristic | Trainer Hallescher FC

Mit den Kleeblättlern erwarte die Hallenser ein "richtig guter Gegner", so Ristic: "Letztes Jahr sind sie in der ersten Runde bei den Stuttgarter Kickers rausgeflogen. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir jetzt sehen von Greuther Fürth", lobte er die Entwicklung der Franken unter ihrem neuen Trainer Alexander Zorniger. "Natürlich brauchen wir ein bisschen Glück, aber wir müssen uns nicht großartig verstecken. Wir werden an uns glauben und Gas geben."

Kreuzer mit guten Erinnerungen an Pokal-Auftritte

Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer ist sich der Bedeutung der Partie bewusst: "Es ist etwas Spezielles, ein Pokalspiel spielen zu dürfen." Der 30-Jährige weiß, wovon er spricht, immerhin war ihm dieses Gefühl schon achtmal vergönnt, allerdings immer im Trikot von Dynamo Dresden. Und dabei ist die ein oder andere schöne Erinnerung entstanden: "Ich durfte schon RB Leipzig schlagen und Schalke 04, als die noch Champions League gespielt haben. Das waren die Beweise, dass man auch als unterklassiger Gegner jemanden ein Bein stellen kann. Das muss unser Ziel am Samstag sein."

Auftrieb gebe dem Team, dass es zum Drittliga-Auftakt einen Sieg eingefahren habe, auch wenn es am Ende noch einmal knapp wurde: "Natürlich gibt so ein Spiel wie gegen Essen Selbstvertrauen, es ist wichtig positiv in eine Saison zu starten. Wir gehen mit einem guten Gefühl in das Spiel, auch wenn wir der Underdog sind."

Kreuzer freut sich auf volle Hütte

Dazu passe auch, dass wohl wieder knapp 12.000 Fans im Leuna-Chemie-Stadion sein werden. Dass das Stadion vermutlich zum zweiten Mal in Folge ausverkauft sein wird, was man in Halle auch nicht so häufig erlebt, macht die Kreuzer und seine Mannschaftskollegen stolz: "Wir wissen, die kommen nicht ins Stadion, weil es 30 Grad sind, sondern weil wir etwas bewegt haben. Das gibt uns einen Push und kann auch den Gegner beeindrucken."

Das Gefühl nur von der Tribüne erleben werden Kreuzers Teamkollegen Nico Hug und Meris Skenderovic. Sie haben sich gegen Essen verletzt und können definitiv nicht spielen, auch bei Timur Gayret ist die Situation weiter unverändert. Er hat Schmerzen im Rücken im Bereich der Bandscheiben, einen konkreten Erkenntnisgewinn haben die Untersuchungen in den letzten Tagen aber nicht gebracht. Bei Besar Halimi sieht es hingegen besser aus, er könnte für Samstag wieder eine Option sein.

Niklas Kreuzer (mi.) bejubelt mit Jonas Nietfeld (re.) den Hallenser Torschützen Dominic Baumann.

Ristic mit vier, fünf Co-Trainern auf dem Platz

Doch wie will Ristic das Unternehmen Pokal-Überraschung gegen zuletzt torfreudige Fürther angehen? "Wir müssen die Räume eng halten, dabei aber nicht vergessen Fußball zu spielen", lautet sein vereinfachter Matchplan. Die richtige Balance zu finden, sei "mit das schwierigste im Fußball". Dafür brauche Ristic drei, vier, fünf Spieler auf dem Platz, die die Verantwortung übernehmen und die anderen anleiten. "Die dürfen dann auch den Co-Trainer spielen."

Und beim Gegner? Auch dort ist man gewarnt. "Wir wissen, dass wir in ein hoch emotionales Stadion kommen, das sicher ausverkauft sein wird. Die werden natürlich alles reinhauen", erklärte Coach Zorniger. Dennoch werde man alles dafür tun, um in die zweite Runde zu kommen. "Wir sind da der Favorit und dem wollen wir auch gerecht werden", erklärte der ehemalige RB-Leipzig-Trainer.

So liefen die letzten DFB-Pokal-Auftritt für den Halleschen FC Spielzeit Gegner und Ergebnis 2019/20 (1. Runde) VfL Wolfsburg 3:5 n.V. 2016/17 (2. Runde) Hamburger SV 0:4 2016/17 (1. Runde) 1. FC Kaiserslautern 4:3 n.V. 2015/16 (1. Runde) Eintracht Braunschweig 0:1 2012/13 (1. Runde) MSV Duisburg 0:3

