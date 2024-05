Leichtathletik Zwei Weltmeister beim Meeting der Werfer in Halle Stand: 07.05.2024 14:13 Uhr

Die Werfertage in Halle sind die letzte Chance für eine EM-Nominierung. Zudem ist das Meeting eine Standortbestimmung für Olympia. Das Starterfeld wird hochkarätig.

Das Leichtathletik-Meeting "Hallesche Werfertage" kann drei Wochen vor der Austragung der 49. Auflage zwei Weltmeister-Zusagen vermelden. So wird die Amerikanerin Chase Jackson an den Start gehen.

Die Kugelstoß-Weltmeisterin von 2022 und 2023 hat im Januar geheiratet, im Vorjahr gewann sie in Halle noch unter ihrem Mädchen-Namen Chase Ealey. Mit ihrer Bestleistung von 20,76 Metern hält sie seit dem vergangenen Jahr den US-Rekord. Auch ihre Landsfrau Maggie Ewen hat gemeldet. Ihre Bestleistung liegt bei 20,45 Metern.

Wichtige Standortbestimmung vor Rom und Paris

In Hammerwurf-Weltmeister Ethan Katzberg kommt ebenfalls ein Hochkaräter zum Meeting am 25. und 26. Mai in Halle. Der Kanadier wurde im Vorjahr mit nur 21 Jahren mit 81,25 Metern Weltmeister in Budapest. In diesem Jahr ließ er den Hammer schon auf 84,38 Meter fliegen - eine Weite, die seit 2008 nicht mehr erreicht wurde.

Auch für die deutschen Leichtathleten ist das Traditions-Meeting eine wichtige Standortbestimmung für die Olympischen Spiele in Paris. Für die Europameisterschaft in Rom vom 7. bis 12. Juni ist es die letzte Nominierungschance.

dpa