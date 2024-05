Fußball | Regionalliga Eigengewächs Justin Smyla bleibt dem FC Carl Zeiss Jena erhalten Stand: 07.05.2024 15:30 Uhr

Seit seiner Kindheit spielt Justin Smyla bei Carl Zeiss Jena. Das wird sich so schnell auch nicht ändern, denn beide Seiten haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt.

Regionalligist Carl Zeiss Jena kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Justin Smyla setzen. Das Eigengewächs hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert, das teilte der FCC am Dienstag (7. Mai 2024) mit.

Der 20-Jährige, der in seinem siebten Lebensjahr zu den Bambinis von Carl Zeiss gestoßen war, erfüllte sich mit seinem Debüt in der 1. Mannschaft seinen "Kindheitstraum". "Der FC Carl Zeiss Jena ist mein Verein. Nun heißt es für mich, nicht nachzulassen, weiter fleißig zu sein und hier, wo ich alle Möglichkeiten dazu habe, mich weiterzuentwickeln", so der Linksverteidiger, dessen Zwillingsschwester ebenfalls für die Thüringer aktiv ist.

Zuletzt fast immer in der Startelf

Nach seinem nur knapp einminütigem Regionalligadebüt im September gegen Luckenwalde musste Smyla bis Februar auf seinen nächsten Einsatz warten. Seit der Partie gegen den BFC Dynamo am 17. Februar stand er in jedem der folgenden zwölf Liga-Partien auf dem Platz, elf Mal sogar in der Startformation.

"Justin ist ein Spieler, den seine Willensstärke auszeichnet und der geduldig und fleißig auf seine Chance gewartet und diese dann konsequent genutzt hat", so FCC-Cheftrainer Henning Bürger. Den neuen Kontrakt habe er sich "mit seinen Leistungen verdient."

spio