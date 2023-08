Fußball | 3. Liga Hallescher FC will mit defensiver Stabilität in Ingolstadt nächsten Sieg einfahren Stand: 18.08.2023 13:49 Uhr

Nach dem Aus im DFB-Pokal geht es für den Halleschen FC weiter im Ligaalltag. Zum ersten Auswärtsspiel müssen die Saalestädter zum Vorjahreselften FC Ingolstadt.

Mit 0:1 hatte die Elf von Sreto Ristic zuletzt im Pokal gegen Greuther Fürth verloren. Die Schuld für das Ausscheiden wollte der HFC-Coach "nur bei uns suchen", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Ingolstadt (Samstag, 19. August, 14:00 Uhr live im Ticker und Audiostream in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de)

Ajani zurück beim HFC

Dabei hätte es genug Grund für Ausreden gegeben: Niklas Kreuzer bekam kurz vor dem Pokalspiel die Horrordiagnose Hodenkrebs, was die Kaderplanung so kurz vor Ende des Transferfensters durcheinander gewirbelt hat. Mit Marvin Ajani hat der HFC aber noch fix einen alten Bekannten an die Saale gelotst.

Mit Ingolstadt wartet ein "Topteam", meint Ristic. "Das ist eine Mannschaft, die sechs, sieben neue Spieler integrieren müssen. Gegen Aue hätten sie nicht verlieren müssen, haben in der letzten Minute ein Tor gekriegt. Das ist ein sehr intensives Spiel, was sie spielen. Sehr viel Athletik, sehr viel Speed nach vorne." Defensive Stabilität, aber auch früher Druck auf die letzte Reihe der Bayern seien der Schlüssel zum Erfolg für die Hallenser. "Fakt ist, wir wollen auf Augenhöhe agieren und gewinnen", so der 47-Jährige. Beim letzten Aufeinandertreffen mit den Schanzern im Mai ist das Ristic und seinem Team beim knappen 1:0-Erfolg bereits gelungen.

Köllner erwartet "tropische Temperaturen"

Heimtrainer Michael Köllner muss auf etliche Akteure verzichten. Im Bayernpokal hat sich sein Team gegen Bezirksligist SV Machning deutlich mit 8:0 (3:0) durchgesetzt. Der 53-Jährige hat großen Respekt vorm HFC. "Man hat gegen Essen gesehen, was sie auszeichnet: eine Mannschaft, die gut umschaltet, kompakt steht." Bei "tropischen Temperaturen" erwartet Köllner ein schweres Spiel vor etwa 3.800 Schaulustigen in Ingolstadt.

____

jar