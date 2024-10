Fußball | FSA-Pokal Hallescher FC spielt in Halle gegen Roßlau Stand: 10.10.2024 10:27 Uhr

Landesligist Germania Roßlau hat das große Los gezogen, kann das Heimspiel der dritten Hauptrunde des FSA-Pokals aber nicht zuhause absolvieren. So wird in Halle gespielt, aber nicht im Stadion des HFC.

Während im FSA-Pokal bereits 14 Teams am kommenden Wochenende um den Einzug ins Viertelfinale spielen, steht für den Halleschen FC noch eine Partie aus der dritten Runde an. Der Regionalligist trifft auf den drei Klassen tiefer spielenden SV Germania Roßlau. Dabei findet die Partie am Samstag (14 Uhr im Liveticker) nicht in Roßlau und auch nicht im HFC-Stadion statt, sondern auf dem Sportplatz des FSV Halle Am Kinderdorf 1. Wegen Sicherheitsbedenken kann die Partie nicht im heimischen Elbesportpark ausgetragen werden.

Außenseiter will einfach Spaß haben

Der krasse Außenseiter, der erst im Sommer den Aufstieg in die Landesliga geschafft hatte und aktuell mit zwei Punkten Schlusslicht ist, freut sich auf das ungleiche Duell: "Es ist schon ein Erlebnis gegen einen Regionalligisten im Wettkampfmodus zu spielen. Klar, ein Sieg ist fast unmöglich, dennoch wollen wir ein paar Nadelstiche setzen", heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins. Man wolle den Ligadruck ein bisschen ablassen und Spaß haben. In einem Pflichtspiel standen sich beide Teams noch nicht gegenüber. 2017 gab es ein Freundschaftsspiel, der HFC hatte sich damals mit 13:0 durchgesetzt. Und niemand zweifelt daran, dass der Hallesche FC auch am Samstag deutlich die Oberhand behält. Niklas Landgraf fehlt dem Zimmermann-Team wegen einer Muskelverletzung.

Im Achtelfinale wartet Germania Halberstadt

Im Achtelfinale würde auf den Halleschen FC übrigens der letzte Finalgegner Germania Halberstadt warten. Diese Partie ist bereits auf den 30. Oktober (Anstoß 18:30 Uhr) terminiert worden.

SpiO