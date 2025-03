Fußball | Regionalliga Hallescher FC siegt bei Hertha II – Sorgen um Polat Stand: 14.03.2025 21:10 Uhr

Glücklich, aber nicht unverdient holt der Hallesche FC den Auswärtssieg bei starken Hertha-Bubis. Vor allem in der ersten Halbzeit ließen die Saalestädter viel zu, nach dem Wechsel stand der HFC deutlich stabiler. Die Verletzung von Serhat Polat trübte den Sieg etwas.

Der Hallesche FC bleibt Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig auf den Fersen. Dank eines glücklichen, aber letztlich nicht unverdienten 1:0-Erfolges bei Hertha BSC II konnten die Saalestädter den Abstand zur Spitze vorerst auf acht Punkte verkürzen. Das Tor des Tages erzielte Max Kulke. Wermutstropfen für den HFC war die Verletzung von Serhat Polat, der mit dem rechten Fuß böse umknickte.

Kulke trifft für Halle - Hertha mit vielen Chancen

HFC-Coach Mark Zimmermann musste nur auf einer Position umstellen. Für den verletzten Burim Halili rückte Kilian Zaruba in die Innenverteidigung. Und anders als zuletzt beim 1:1 in Luckenwalde waren die Hallenser von der ersten Minute an hellwach. Vor allem der flinke Serhat Polat war ein ständiger Unruheherd. Und der HFC belohnte sich in der 17. Minute, auch wenn der Treffer eher glücklich fiel. Max Kulke hatte aus 13 Metern abgezogen, Marlon Morgenstern lenkte den Ball unhaltbar ab zum 0:1. Danach drehten die Gastgeber richtig auf. Ensar Aksakal, Sala Yildirim und Änis Ben-Hatira hatten genügend Möglichkeiten, zumindest den Ausgleich zu erzielen. Der HFC verlor in dieser Phase zu oft den Ball im Spiel nach vorn, blieb aber bei seinem frühen Pressing. Nach einer halben Stunde wurde die Partie wieder offener, weil jetzt auch den Berlinern das gewohnte Passspiel nicht mehr mit der gewünschten Genauigkeit gelang. Verlassen konnte sich Halle auch in der Schlussphase der ersten Halbzeit auf einen gut aufgelegten Keeper Luca Bendel. Und Polat hatte in der Nachspielzeit fast noch die Chance zum 0:2, wurde aber beim Abschluss geblockt.

Jan Löhmannsröben (Hallescher FC), Ensar Aksakal und Änis Ben-Hatira (v.l.) in Aktion.

Griffiger HFC macht den Sack nicht zu

Nach dem Wechsel waren die Hallenser griffiger, ließen Hertha nun nicht mehr so gefährlich kombinieren und erspielten sich ihrerseits auch ein, zwei richtig gute Chancen. Die beste vergab Manasse Eshele, der in der 70. Minute freistehend den Ball über den Kasten ballerte. So blieb es bis zum Schluss spannend, auch weil die Berliner nie aufgaben. Nachdem zunächst Kulke für den HFC bei einem Schlenzer das zweite Tor auf dem Fuß hatte, musste Keeper Bendel kurz danach gleich zweimal mit tollem Reflex die Null retten. Doch auch in der fünfminütigen Nachspielzeit verteidigte der HFC kompromisslos und durfte sich schließlich über einen Auswärtssieg freuen.

Stimmen zum Spiel

