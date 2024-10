Fußball | FSA-Pokal Hallescher FC mit 13 Buden ins Vorjahresfinale gegen Germania Stand: 12.10.2024 16:16 Uhr

Regionalligist Hallescher FC hat sich souverän für das Achtelfinale des FSA-Pokals qualifiziert. Nach einem 13:0 (3:0) gegen Landesligist SV Germania 08 Roßlau geht es am 30. Oktober zu Vorjahres-Finalgegner Germania Halberstadt.

HFC mühelos – und nach der Pause wie entfesselt

Die 537 Zuschauer in Halle sahen über 90 Minuten eine einseitige Angelegenheit. Der HFC drückte gegen den Siebtligisten von Beginn an aufs Tempo und ging durch einen Distanzschuss von Luka Vujanic direkt in Führung. Bis zur Halbzeit stellten Marius Hauptmann per Flachschuss und Burim Halili aus Nahdistanz auf 3:0.

Nach dem Wechsel erzielte der HFC noch zehn Treffer. Unter anderem markierten der eingewechselte Neuzugang Cyrill Akono und Vujanic jeweils einen Dreierpack im Spiel. Auch Max Kulke trug sich mit einem sehenswerten Freistoß in die Torschützenliste ein.

Torwart Christian Kagelmacher und Joscha Wosz

Torschützen: Vujanic (3), Hauptmann, Halili, Friedrich, Kulke (2), Zaruba, Akono (3) und Wosz

fth