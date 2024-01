Fußball | 3. Liga Hallescher FC gelingt später Sieg gegen den MSV Duisburg Stand: 23.01.2024 21:59 Uhr

Der Hallesche FC hat erneut wichtigte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Nach großen Kampf setzten sich die Saalestädter nach zweimaligem Rückstand in Überzahl beim MSV Duisburg durch.

HFC-Trainer Sreto Ristic vertraute zunächst derselben Elf, die am vergangenen Spieltag noch furios den FC Ingolstadt mit 4:1 besiegen konnte. Doch zu Beginn war beiden Mannschaften die Bedeutung des Spiels anzumerken, war es doch ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Die Devise war klar: Keine Fehler machen. Und so dauerte es bis zur 15. Minute, bis die Zuschauer in der Schauinsland-Reisen-Arena das erste Highlight zu sehen bekamen. Einen Angriff über die linke Seite veredelte Ahmet Engin (15.) frei in der Mitte stehend zum 1:0 für die Hausherren.

Rückstand als Weckruf

Nach dem Tor übernahmen die Saalestädter das Kommando und drängten den MSV minutenlang in die eigene Hälfte. Mit Erfolg: Nach einem scharf getretenen Freistoß von Besar Halimi auf den ersten Pfosten war es Timur Gayret, der den Ball mit dem Kopf zum Ausgleich ins lange Eck bugsierte (27.)

Der Ausgleichstreffer durch Timur Gayret zum 1:1.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur fünf Minuten nach dem Ausgleich ging Duisburg wieder in Führung. Nach einer tollen Einzelleistung von Thomas Pledl, der es auf dem linken Flügel mit mehreren Verteidigern des HFC aufnahm, war es erneut Ahmet Engin, der den Pass Pledls in der Mitte vollstrecken konnte. Mit dem 1:2 Rückstand aus Sicht der Hallenser ging es dann in die Pause.

Platzverweis leitet Wende ein

In Durchgang zwei hatte Halle zunächst zwar viel Ballbesitz, konnte damit aber wenig anfangen. Ein Blackout des Duisburgers Joshua Bitter in der 59. Minute hauchte den Saalstädtern dann neues Leben ein. Nach einer Duisburger Ecke konterte der HFC über Tarsis Bonga. Um den Konter zu unterbinden, trat Bitter dem Hallenser auf Höhe der Mittellinie rüde von hinten in die Beine – Rot!

Trotz der Überzahl brauchte Halle ein wenig Zeit, doch in der 76. Minute war es dann soweit. Bei einem langen Ball aus der eigenen Hälfte enteilte HFC-Topscorer Dominic Baumann seinem Gegenspieler und schob die Kugel aus gut 16 Metern am Duisburger Torwart zum 2:2 vorbei. Nun wollte der HFC mehr und agierte dabei viel mit hohen Bällen in den Strafraum. Einer dieser Bälle landete am Oberschenkel von Jonas Nietfeld und von dort an der Latte (86.) Nur zwei Minuten später war der langgewachsene Abwehrspieler wieder im Strafraum der Zebras zu finden. Nach einem Abschluss von Erich Berko an den Pfosten prallte der Ball Nietfeld vor die Füße, der nur noch zum 3:2 einzuschieben brauchte.

Big Points im Abstiegskampf

Mit dem Auswärtssieg hat sich Halle im Kampf um den Klassenerhalt etwas Luft verschafft und drei Punkte zwischen sich und dem ersten Abstiegsplatz gebracht.

sbo