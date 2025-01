Skeleton | Weltcup Grotheer verpasst Sieg in St. Moritz Stand: 10.01.2025 16:04 Uhr

Noch immer ist Christopher Grotheer nach seiner Verletzung nicht zu 100 Prozent fit. Dennoch gelingt ihm auch in St. Moritz wieder ein Podestplatz.

Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer ist auch bei seinem sechsten Weltcup-Start in diesem Winter auf das Podest gefahren. Der Thüringer kam in St. Moritz am Freitag (10. Januar) auf Rang zwei. Auf Sieger Matt Weston aus Großbritannien fehlten ihm 0,54 Sekunden. Der im Gesamtweltcup führende Weston fuhr zweimal Bestzeit und stellte auf der Naturbahn im zweiten Durchgang in 1:07,22 Minuten einen Saisonrekord auf.

Grotheer noch nicht wieder komplett fit

Grotheer, der den Weltcup im Dezember in Sigulda wegen einer Adduktorenverletzung ausgelassen hatte, belegt im Gesamtklassement derzeit Rang drei. Er ist noch immer nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, was man an den Startzeiten ablesen kann. Dort verlor er auf Weston insgesamt 0,4 Sekunden. Mit Axel Jungk (4.) und Lukas Nydegger (6.) konnten sich zwei weitere Deutsche unter den besten Sechs platzieren.

Neise verliert Führung im Gesamtweltcup

Weniger berauschend verlief der Weltcup für die deutschen Frauen. Die bislang im Gesamtweltcup führende Olympiasiegerin Hannah Neise kam in St. Moritz nicht über Rang 14 hinaus und musste Siegerin Janine Flock aus Österreich in der Gesamtwertung passieren lassen. Für das beste Ergebnis sorgte Jaqueline Pfeifer, die Sechste wurde. Susanne Kreher belegte Platz zehn.

