Rennrodeln | WM in Whistler Gold und Silber für Langenhan und Loch Stand: 09.02.2025 09:55 Uhr

Max Langenhan und Felix Loch sind am letzten Tag der Rodel-WM in Whistler zu einem deutscher Doppelsieg gerast. In der abschließenden Teamstaffel sicherte sich der Thüringer Langenhan eine weitere Goldmedaille.

WM-Titel für Max Langenhan, WM-Rekord für Felix Loch: Das deutsche Rodel-Team hat bei den Weltmeisterschaften in Whistler ein überragendes und vor allem goldenes Wochenende mit einem Doppelsieg und einem Erfolg in der Teamstaffel gekrönt. Im Einsitzer verteidigte der 25 Jahre alte Langenhan seinen WM-Titel vor Altmeister Loch (35), der mit seiner elften WM-Medaille an der italienischen Rodel-Ikone Armin Zöggeler vorbeizog.

Max Langenhan (li.) und Felix Loch freuten sich über einen deutschen WM-Doppelsieg.

Gold auch in der Teamstaffel

In der abschließenden Teamstaffel sicherten sich Deutschlands Rodler in der Besetzung Langenhan, Julia Taubitz, Hannes Orlamünder/Paul Gubitz und Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal zudem Gold und machten damit das Medaillen-Dutzend voll. Für den neuen Bundestrainer Patric Leitner war es bei seiner ersten WM sofort ein Riesenerfolg.

Auch in der abschließenden Teamstaffel schnappte sich die deutsche Equipe Gold.

Langenhan mit gebrochenem Fuß zum Sieg

"Ein Traumtag. Am Ende ist es einfach genial, mit Felix oben zu stehen", sagte der Thüringer Langenhan (BRC 05 Friedrichroda), der sich trotz eines gebrochenen Fußes seine WM-Titel fünf und sechs schnappte. "Sensationell", ergänzte der dreimalige Olympiasieger Loch, im Einsitzer hat er nun sechsmal Gold, viermal Silber und einmal Bronze gewonnen: "Was wollen wir mehr?"

"Mega geile Teamleistung"

Langenhan und Taubitz hatten schon am Donnerstag mit Gold im Mixed-Einsitzer für einen gelungenen Auftakt der Titelkämpfe auf der Olympiabahn von 2010 gesorgt, Taubitz sicherte sich dazu Gold im Einsitzer. Im Doppelsitzer hatten am Samstag überraschend Orlamünder und Gubitz triumphiert. "Gewaltig, mehr geht nicht. Das waren ganz tolle Tage", sagte Leitner: "Eine mega geile Teamleistung."

sid/spio