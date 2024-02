Handball | Bundesliga Gegen Verfolger Melsungen: Machtdemonstration des SC Magdeburg Stand: 11.02.2024 17:01 Uhr

Der SC Magdeburg hat auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt: Der Spitzenreiter überrolte am Sonntag den Tabellenvierten MT Melsungen.

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat seine Tabellenführung mit einer Galavorstellung verteidigt. Gegen den Tabellenvierten MT Melsungen gab es vor 6.600 Zuschauern ein nie gefährdetes 39:24 (16:11). Gleich vier SCM-Spieler trafen als beste Schützen fünffach. Die Elbestädter haben nun die vergangenen 21 Bundesliga-Heimspiele gewonnen. Wettbewerbsübergreifend ist das Team von Bennet Wiegert seit 29 Partien ungeschlagen. Der Weg zum Barbier, er lässt seinen Bart in der Serie sprießen, muss noch warten.

Magdeburg dank Portner schnell auf Kurs

Laut wurde es schon vor Spielbeginn, als die Vertragsverlängerung von SCM-Urgestein Matthias Musche bis 2027 bekannt gegeben wurde. Ins Spiel startete der SCM dann mit Musche und einem exzellent aufgelegten Nikola Portner im Tor: Magdeburg führte rasch mit 5:2 (8.). Gästetrainer Roberto Garcia Parrondo nahm seine erste Auszeit und die MT kam zum Anschluss, doch Magdeburg baute die Führung auf sieben Tore aus (11:4/21.). Die Gäste brachten den siebten Feldspieler, konnten bis zur Pause aber nur minimal verkürzen. Bei Paraden und Trefferquote lag Magdeburg klar vorne.

SCM-Torwart Nikola Portner hielt 39 Prozent der Bälle auf seinen Kasten (Archivbild).

SCM dreht in der zweiten Hälfte noch einmal auf

Die Gäste kamen verbessert aus der Halbzeitpause, fanden jetzt bessere Lösungen gegen die Magdeburger Defensive, konnten aber den Abstand dennoch nicht verkürzen, weil Magdeburg auf die Gegentreffer stets eine Antwort fand (20:15/38.). Einige Paraden von Portner nutzte Magdeburg, um auf acht Treffer Vorsprung zu erhöhen. Melsungen musste das Risiko erhöhen, der SCM kam jetzt auch ins Tempospiel und entschied das Spiel zehn Minuten vor Schluss (31:20). Am Ende hätte man fast noch die 40 Tore geschafft.

Berlin am Abend in Hamburg gefordert

Die Füchse Berlin können mit einem Erfolg am Sonntagabend (11.02.24) bei Tabellenvierzehten HSV Hamburg mit dem SCM nach Punkten gleichziehen, allerdings haben die Füchse die deutlich schlechtere Tordifferenz.

Weiter gegen Plock und Hannover

Für Magdeburg geht es am Donnerstag in der Champions League gegen Wisla Plock weiter, in der Liga reist der SCM am Sonntag zur TSV Hannover-Burgdorf.

dpa/cke