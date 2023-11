Eishockey | DEL2 Füchse gewinnen erneut - Niederlagen für Crimmitschau und Dresden Stand: 26.11.2023 20:58 Uhr

Die Lausitzer Füchse bleiben den Spitzenteams weiter auf den Fersen. Am Sonntag bauten die Ostsachsen ihre Siegesserie in Kaufbeuren aus. Crimmitschau und Dresden mussten sich dagegen mit Niederlagen begnügen.

Füchse bauen Siegesserie aus

Die Lausitzer Füchse haben ihren vierten Sieg in Folge eingefahren. Das Team aus Weißwasser setzte sich am Sonntag in Kaufbeuren mit 3:2 durch. Kapitän Mäkitalo hatte die Füchse gegen aggressiv verteidigende Gastgeber kurz vor der ersten Sirene in Führung gebracht (20.). Nach dem Ausgleich (25.) war es Dove-Mc-Falls, der die Lausitzer erneut in Front schoss (33.). Doch schlug Kaufbeuren zurück (50.). Aber die Ostsachsen ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und belohnten sich durch Scheidl in der 59. Minute mit dem Siegtreffer.

Zweite Niederlage in Folge für Eispiraten

Die Eispiraten starteten gut und bewiesen früh im ersten Drittel auffällig viel Zweikampfstärke. Im Mitteldrittel kontrollierten die Gäste dann die Partie. Lindberg konnte einen Alleingang nicht nutzen, was kurze Zeit später bitter bestraft wurde. Denn dreizehn Sekunden vor Ende des zweiten Drittels gelang den Krefeldern der Coup. Nach Vorarbeit von Lessio und Ruuttuu versenkte Mc Donald den einzigen Treffer des Abends zum 1:0. Auch im letzten Drittel klemmte der Angriffsmotor bei Crimmitschau. So ging das Team um Kapitän Scalzo auch im zweiten Spiel des Wochenendes leer aus.

Eislöwen kassiert Heimniederlage

Die Dresdner Eislöwen haben im Heimspiel gegen die Selber Löwen eine bittere 3:5-Niederlage einstecken müssen. Es war die 13. Pleite der Sachsen in dieser Saison. Dresden verschlief das Anfangsdrittel und lag nach 20 Minuten bereits mit 0:3 (13./17./20) zurück. Dabei markierte Ex-Eislöwe Knackstedt den dritten Treffer. Im Mittelabschnitt verkürzten Andres (27.) und Bindels (34.) im Powerplay. Doch Selb erhöhte in der 41. Minute auf 4:2. Zwar gelang Hessler nochmals der Anschluss (54.), doch Selb machte in der Schlussminute alles klar.

red/pm