Fußball | Regionalliga FSV Zwickau will Euphorie-Schub gegen Hertha BSC II nutzen Stand: 14.08.2023 19:53 Uhr

Der FSV Zwickau hat beim Heimauftakt-Sieg gegen Luckenwalde ein bitter benötigtes Erfolgserlebnis gefeiert. Mit frischem Selbstbewusstsein im Gepäck soll schon direkt in der Englischen Woche gegen Hertha BSC II der nächste Sieg folgen.

Es waren Szenen, die den Fans und Spielern sichtlich gut taten. Am Freitag feierte der FSV Zwickau im ersten Heimspiel der Saison vor einer beeindruckenden Kulisse einen verdienten 2:0-Sieg gegen Luckenwalde. Nach dem Abstieg aus der dritten Liga, den Sorgen um die drohende Insolvenz und der deutlichen Auftaktniederlage gegen BFC Dynamo war das Erfolgserlebnis Balsam für die arg geschundene FSV-Seele.

"Ein toller Moment"

"Was die Mannschaft heute abgerissen hat, war unfassbar", sagte der emotionale Torschütze Theo Gunnar Martens nach dem Spiel am MDR-Mikrofon. Auch FSV-Trainer Rico Schmitt reihte sich in die Lobesbekundungen ein: "Für mich ist es wichtig, dass die Spieler geil darauf sind, Spiele zu gewinnen." Neben den über 4.000 Zuschauern im Stadion habe auch er das deutlich sehen können. "Die jungen Kerle waren bissig. Man hat genau gesehen, dass sie den Heimspielsieg, den ersten Dreier wollen. Und das ist ein toller Moment", sagte Schmitt.

Herausforderndes Auswärtsspiel

Lange Zeit zum Feiern hatten die "Schwäne" allerdings nicht. Bereits vier Tage später geht es in der Englischen Woche zum Auswärtsspiel gegen Hertha BSC II. FSV Zwickaus bisherige Bilanz gegen die Berliner liest sich sehr positiv. Von den letzten acht direkten Aufeinandertreffen vor Zwickaus Aufstieg in die 3. Liga konnten die Schwäne fünf gewinnen (5 S, 2 U, 1 N). Das letzte direkte Pflichtspielduell fand am 3. April 2016 statt und ging mit 1:0 an "die Schwäne". Der einzige Torschütze an diesem Nachmittag war der damals 26-jährige Davy Frick, der mittlerweile die Kapitänsbinde trägt.

Davy Frick traf 2016 beim bisher letzten Pflichtspiel gegen Hertha II zum 1:0-Endstand. (Im Hintergrund kann der spätere Bundesliga-Verteidiger Jordan Torunarigha nur noch zuschauen).

Im Interview nach dem Spiel war es auch Frick, der vor blindem Optimismus warnte und die positive Stimmung in Entschlossenheit umwandeln wollte: "Spätestens am Montag muss wieder hart gearbeitet werden, um sich auf das Spiel gegen Hertha II vorzubereiten", sagte er. "Das wird ein hartes Stück Arbeit."

Damit könnte das erfahrene Zwickauer Urgstein recht behalten. Die Hertha-Bubis haben ihr erstes Heimspiel in beeindruckender Form 3:0 gegen Chemie Leipzig gewonnen. Neben den ohnehin sehr talentierten Nachwuchsprofis könnte auch wieder der ein oder andere Name aus der ersten Mannschaft auf dem Aufstellungsbogen stehen.

