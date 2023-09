Fußball | Regionalliga FSV Zwickau ohne Trainer Schmitt gegen Rostock II Stand: 02.09.2023 11:28 Uhr

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau muss im Nachbarschaftsduell gegen den FC Hansa Rostock II auf Coach Rico Schmitt verzichten. Auch ohne den Übungsleiter peilen die Sachsen ihren zweiten Saisonsieg an. Auch bei Gegner Rostock sind nicht alle Mann an Bord.

Der FSV Zwickau muss das Regionalliga-Heimspiel am Sonntag (13:00 Uhr/Live-Ticker in der SpiO-App) gegen den FC Hansa Rostock II ohne seinen Chefcoach bestreiten. Rico Schmitt ist nach einer Gelb-Roten Karte beim Auswärtsspiel in Erfurt (1:4) gesperrt.

Er darf den Innenraum nicht betreten und eine halbe Stunde vor und nach der Partie keinen Kontakt zu Mannschaft haben. Co-Trainer Daniel Rupf wird ihn vertreten. Auf der Pressekonferenz, die durfte er absolvieren, sagte Schmitt: "Das darf mir nicht passieren, aber die Kartenstatistik in Erfurt wurde mir dann irgendwann zu viel." Schon zur Pause hieß es dort in Sachen Verwarnungen 4:0 für Zwickau. Am Ende stand es 7:0 plus die Gelb-Rote für Schmitt.

Schmitt: "Brauchen mehr Manager auf dem Feld"

Verteidiger Kilian Senkbeil hofft nach dem 1:4 von Erfurt auf "eine Reaktion am Sonntag. Wir wollen die Entwicklung voranschreiten lassen." Schmitt will Rostock schlagen und erwartet einen "robusten Gegner", dem man nicht so viele Räume wie den Thüringern gestatten wolle. Bei seiner jungen und neuformierten Mannschaft wünscht er sich "mehr Manager auf dem Feld, die Dinge organisieren, ansprechen und andere mitreißen. Wer traut sich das zu?" Einer dieser Kandidaten, Mike Könnecke, fehlt noch verletzt. Immerhin kehrte er aber genauso wie die ebenfalls angeschlagenen Sonny Ziemer und Lucas Will wieder auf den Platz zurück. Gegen Hansa wird wohl auch der defensive Mittelfeldspieler Felix Schlüsselburg mit Knieproblemen noch fehlen.

Rostock gibt zwei Stammspieler ab

Dem Regionalliga-Aufsteiger aus Rostock sind auf den letzten Drücker des Transferfensters noch zwei Stammkräfte abhanden gekommen. Angreifer Pascal Breier zog es in die 3. Liga zu Aufsteiger VfB Lübeck. Mittelfeldakteur Sebastien Thill ging in die 2. polnische Liga, zu Stal Rzeszow. Beide kamen in dieser Saison auf jeweils drei Scorerpunkte. Fanliebling Breier, seit Januar 2018 an der Ostsee, erzielte für die Profimannschaft satte 65 Tore in 158 Pflichtspielen. Zuletzt hatte er sich nach Verletzungen zurückgekämpft.

Der Luxemburger Thill, einst Torschütze in der Champions League bei Real Madrid, sorgte mit einem Weitschusstreffer aus 50 Meter gegen Cottbus auch in dieser Spielzeit noch für ein Highlight. Ihm hatte Hansa aber nach nur zehn Einsätzen für die Profis einen Wechsel nahe gelegt.

Wird "heißer Kampf vor überragender Kulisse"

Zwickau und Rostock haben beide erst einmal gewonnen und sind Tabellennachbarn. Trainer Kevin Rodewald rechnet mit einem "heißen Kampf vor einer überragenden Kulisse" und wird mit seinem Team versuchen, "das Spiel auf unsere Seite zu ziehen". Er sagte: "Wir wollen unbedingt einen Dreier und werden unsere Lehren aus dem letzten Spiel ziehen." Das endete 1:1 gegen den Berliner AK. Zum Gegner meinte er: "Zwickau stabilisiert sich und ist im Aufwind, auch wenn das letzte Spiel in die Hosen ging."

