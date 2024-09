Fußball | Regionalliga Frühes Tor und Rote Karte: HFC gewinnt gegen Luckenwalde Stand: 13.09.2024 21:12 Uhr

Fast die erste Aktion entscheidet diese Partie: In der ersten Spielminute trifft der HFC zum 1:0-Endstand und bringt das Ergebnis über die Zeit. Weder diverse Unsauberkeiten im eigenen Spiel noch eine Rote Karte können die Gäste des FSV Luckenwalde dabei ausnutzen.

Traumstart für den HFC und seine Fans: Nach der enttäuschenden ersten Saisonniederlage gegen den FC Viktoria Berlin dauerte es gegen den Tabellenletzten aus Luckenwalde nicht lang, da zappelte der Ball im Netz der Gäste. Die erste Flanke von rechts fand direkt Niclas Stierlin am linken Pfosten, der den Ball trotz einigen Gedränges über die Linie brachte (2.).

Halles Niclas Stierlin mit Kopfball zum 1:0 gegen Luckenwaldes Florian Palmowski und Remo Merke

Grund dafür war der immense Druck, den der HFC auch fortan gab. Cyrill Akono beispielsweise lief FSV-Torwart Florian Palmowski sofort an, sobald der abstoßen oder den Ball halten wollte – teils grätschte er ihn auch gerade mal einen Meter vor der Torlinie an (20.).

Ungeanauigkeit im Hallenser Spiel

Egal ob mit oder ohne Ball, die Rot-Weißen schoben hoch an, fanden Wege vor allem über Außen und ließen ihrerseits hinten nichts anbrennen. Was dabei allerdings fehlte, war die Genauigkeit im eigenen Spiel mit Ball. Seien es Klärungsaktionen, Umschaltsituationen oder Torabschlüsse aus dem Spiel heraus, die Hallenser spielten häufig Fehlpässe, nahmen andere Pässe schlecht an oder schossen in Person von Fabrice Hartmann, Pierre Weber und Max Kulke recht deutlich am Tor vorbei (10., 15., 24.).

Von den Gästen aus Luckenwalde kam indes wenig, sie warteten zumeist auf Konter, konnten aus den Fehlern und Nachlässigkeiten der Hallenser allerdings keinen Gewinn ziehen. Gefahr entstand zwar zum Beispiel nach einer Ecke von links, aber HFC-Tormann Luca Bendel, der für den verletzungsbedingt ausgefallenen Sven Müller zwischen den Pfosten stand und sein Ligadebüt gab, konnte den Ball aus der Gefahrenzone fausten (31.).

HFC nutzt Möglichkeiten nicht, Rote Karte Bendel

Kurz vor der Halbzeitpause bot sich dem HFC die wohl größte Möglichkeit, auf 2:0 zu stellen: Eine Ecke von links konnte der FSV zunächst klären, der zweite Ball landete aber direkt wieder bei Kulke, der vors Tor flankte - und direkt den anrauschenden Jan Löhmannsröben erwischte. Nur ganz knapp brachte der den Ball nicht im Netz unter (43.).

Aus der Halbzeitpause schien Luckenwalde Elan mitgebracht zu haben: Simon Gollnack holte sich in der Hälfte der Hallenser, die nun mit den eigenen Fans im Rücken spielten, die Gelbe Karte (46.), nur wenig später spielte er eine gute Hereingabe kurz vors Tor, die Bendel aber problemlos aufnehmen konnte, da kein weiterer Luckenwalder zur Stelle war (47.).

Der HFC kam weder mit Joe Joe Richardson (50.), noch mit Stierlin (53.) zum Stich und musste im Gegenteil noch einiges einstecken: Völlig berechtigt, aber ebenso unnötig kassierte Robert Berger die Rote Karte. Knapp hinter der Mittellinie in der eigenen Hälfte wollte der Defensivmann einen Konter stoppen, kam gegen Gollnack aber nicht nur zu spät, sondern auch noch mit zu hohem Bein. Schiedsrichter Kai Kaltwaßer zögerte nicht, Rote Karte, Platzverweis für Berger (56.).

Für dieses Foul gegen Simon Gollnack (FSV Luckenwalde, oben) sieht Robert Berger (Hallescher FC, unten) die Rote Karte.

Bendel pariert stark bei einziger FSV-Torchance

Das Spiel war danach ein anderes: Luckenwalde hatte deutlich mehr Ballbesitz, der HFC verlegte sich aufs Verteidigen und kam zu kaum mehr Torchancen. Doch was den Gastgebern fehlte, fehlte auch den Gästen, die Präzision im Abschluss nämlich. Fabio Schneider zauberte im Dribbling, wurde aber gestellt (59.), Jonas Böhmert erwischte weder seinen Kollegen Mateus Kolenda, noch das Tor selbst (87.). Die größte Möglichkeit hatte wohl Niklas Geisler, der fast schon auf der Linie an Bendels starken Reflexen scheiterte (67.).

So brachte der HFC das 1:0 aus der ersten Minute über die restlichen 89 Spielminuten und feierte den dritten Saisonsieg. Am Freitag (20. September 2024, 19 Uhr) geht es gegen Hertha BSC II, die gegen Viktoria Berlin gewannen und aktuell gut in Form sind. Der FSV Luckenwalde indes bleibt weiter ohne Sieg, fährt die dritte Niederlage in Folge ein und trifft am Samstag (21. September 2024, 12 Uhr) auf den Greifswalder FC.

npo