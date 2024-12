Bob | Weltcup Friedrich krönt perfekten Auftakt mit Sieg im Viererbob Stand: 08.12.2024 18:18 Uhr

Bob-Dominator Francesco Friedrich hat auf seiner Heimbahn einen perfekten Start in den Weltcup-Winter hingelegt. Der Sachse siegte in Altenberg einen Tag nach seinem Erfolg im Zweierbob auch im Vierer-Schlitten und verwies Konkurrent Johannes Lochner erneut auf den zweiten Platz.

Der viermalige Olympiasieger aus Pirna lag am Sonntag (8. Dezember) mit seinen Anschiebern Matthias Sommer, Alexander Schüller und Felix Straub 0,17 Sekunden vor dem Bayer Lochner und dem zeitgleichen Österreicher Markus Treichl. Adam Ammour (Wiesbaden/+0,19) wurde Vierter. Der Wettbewerb wurde am Sonntag nur in einem Lauf entschieden, da der erste Durchgang nach einem Sturz des Chinesen Kaizhi Sun abgebrochen worden war.

Schon am Samstag im Zweier hatte Friedrich mit seinem neuen Anschieber Simon Wulff ein Ausrufezeichen gesetzt und bei einem deutschen Dreifachsieg mit mehr als vier Zehnteln Vorsprung vor Lochner triumphiert.

Margis nach Wechsel noch nicht im Team Lochner

Der Auftakt in den vorolympischen Winter war mit Spannung erwartet worden, nachdem der Zwist der deutschen Platzhirsche unter der Woche eine überraschende Wende genommen hatte. Friedrich hatte im Sommer vergeblich versucht, Lochners Top-Anschieber Fleischhauer abzuwerben, so wechselte kurz vor Saisonstart Thorsten Margis von Team Friedrich ins Team Lochner. Der 35 Jahre alte Margis fehlte am Sonntag aufgrund eines Trainingsrückstands aber noch im großen Schlitten von Lochner.

Buckwitz auch im Zweierbob von Nolte geschlagen

Zuvor war Lisa Buckwitz auch im Zweierbob auf das Podest gerast. Die Pilotin vom BRC Thüringen musste sich wie schon im Monobob nur Laura Nolte geschlagen geben.

Der Olympiasiegerin gelang damit ein perfekter Start in den Weltcup-Winter. Einen Tag nach ihrem Sieg im Mono triumphierte die Winterbergerin gemeinsam mit Anschieberin Deborah Levi bei einem deutschen Dreifachsieg im sächsischen Altenberg auch im Zweier-Schlitten. "Ein super Einstand in die Saison", sagte Nolte, die bei Olympia 2022 in Peking mit Levi Gold im Zweierbob gewann.

Deutscher Dreifachsieg

Die Vizeweltmeisterinnen lagen am Sonntag nach zwei Läufen 0,65 Sekunden vor Teamkollegin Buckwitz (mit Neele Schuten), im ersten Durchgang gelang Nolte/Levi zudem ein Streckenrekord. Kim Kalicki (Wiesbaden) und Lauryn Siebert komplettierten das Podest beim deutschen Heimspiel als Dritte (+0,69).

Lisa Buckwitz und Neele Schuten

"So kann man in die Saison starten", freute sich Buckwitz im Anschluss. "Letztes Jahr sind wir hier im Zweier noch gestürzt, deshalb ist es ein versöhnliches Ende." Mit Partnerin Schuten harmoniere sie im Eiskanal weiter gut, so die 30-Jährige.

Bereits am Samstag hatte Nolte an selber Stelle vor Buckwitz gelegen, da allerdings hauchdünn. Nur 0,02 Sekunden trennten die beiden Rivalinnen nach zwei Läufen. Kalicki hatte das Podium als Vierte knapp verpasst. Rang drei sicherte sich die Rumänin Andreea Grecu.

SpiO/sid/dpa