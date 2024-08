Fußball | 2. Bundesliga FCM reist mit Personalsorgen nach Nürnberg - Neuzugang Loric noch "keine Option" Stand: 29.08.2024 17:02 Uhr

Vor der Länderspielpause will der 1. FC Magdeburg an seinen vielversprechenden Saisonstart anknüpfen und beim 1. FC Nürnberg den zweiten Sieg holen. Die nach wie vor angespannte Personaldecke macht das Unterfangen allerdings nicht leichter.

Mit Baris Atik (Muskelverletzung), Herbert Bockhorn (Kreuzbandriss) und Tobias Müller (Knieprobleme) fallen gleich drei Stammspieler aus. Auch die Neuzugänge Robert Leipertz (Aufbautraining) und Aleksa Marusic (Bänderdehnung) werden beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (13 Uhr im Ticker und live hören) definitiv fehlen. Nicht umsonst hat der FCM reagiert und mit Samuel Loric einen Ersatz für Bockhorn auf der Außenverteidigerposition verpflichtet.

Einsatz für Loric kommt zu früh

Gegen Nürnberg wird der Franzose allerdings noch "keine Option" sein, erklärte Cheftrainer Christian Titz auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag (29. August). Loric hatte zuvor das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, bräuchte aber noch Eingewöhnungszeit. Die soll er im Anschluss an die Partie in Nürnberg im Rahmen der Länderspielpause bekommen, in die der FCM im Idealfall mit den Punkten sechs, sieben und acht gehen will.

Dass es gegen die Franken kein leichtes Unterfangen wird, ist aber auch Titz bewusst. Das Team von Miroslav Klose holte - wie auch der FCM - zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen und besitzt seine Qualitäten laut Titz vor allem im Umschaltspiel. "Wir wissen, dass wir auf einen Gegner mit schnellen Spielern treffen", verdeutlichte Magdeburgs Trainer. "Die Aufgabe wird schwierig, aber wir wollen die Punkte holen."

Titz: "Haben etwas liegengelassen"

Grundsätzlich zeigte sich Titz mit dem "vernünftigen" Saisonstart zufrieden. Die Niederlage im DFB-Pokal ausgeklammert, ist der FCM noch ungeschlagen. Beim jüngsten 2:2 gegen Schalke wären sogar drei Punkte möglich gewesen. "Wir haben etwas liegengelassen", ärgerte sich Titz, der gegen Nürnberg einmal mehr auf die Qualitäten von Torjäger Martijn Kaars hofft.

Der Neuzugang aus den Niederlanden hat sich an der Elbe mit vier Treffern in vier Pflichtspielen prächtig eingefügt. "Wir wussten, dass wir mit ihm und seinen Eigenschaften einen Mehrwert holen. Das hat er bis dato gezeigt. Er ist ein sehr klarer, aber ehrgeiziger und verbissener junger Mann. Das hängt mit seiner grundsätzlichen Mentalität zusammen."

Kloses "Vertrauen ist groß"

Kaars Traum, so verriet der Angreifer tags zuvor, ist die Bundesliga. Dort also, wo Nürnbergs Trainer als aktiver Spieler große Spuren hinterlassen hat. Unter Klose ist eine Aufbruchstimmung bei den "Clubberern" eingekehrt. Der Verein befindet sich unter dem DFB-Rekordtorjäger zwar weiter im Entwicklungsprozess, aber "das Vertrauen ist groß", betonte Klose vor seinem zweiten Heimspiel als Trainer des FCN: "Ich weiß, was die Jungs schon gezeigt haben und was in ihnen steckt."

Gleichzeitig warnte er eindringlich vor dem Gegner. "Ganz schwer" werde es gegen den FCM, der sehr dominant auftritt. Auch Kaars' Qualitäten, der sich "in guten Zeitpunkten in den torgefährlichen Räumen" positioniere, sind ihm nicht entgangen. Zudem muss auch Klose Ausfälle verkraften. Angreifer Janni Serra fällt nach Problemen am Sprunggelenk weiter aus. Ersatztorwart Christian Mathenia ist krank. Auch der Einsatz von Rechtsverteidiger Enrico Valentini ist fraglich.

SpiO