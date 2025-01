Fußball | 2. Bundesliga FCM in Elversberg: Verfolgerduell der Überraschungsteams Stand: 17.01.2025 18:30 Uhr

Spannung pur in der 2. Bundesliga: Der 1. FC Magdeburg trifft zum Rückrunden-Auftakt auf die SV Elversberg. Beide Teams sind punktgleich und wittern am Sonntag (19. Januar 2025) ihre Chance auf die Aufstiegsplätze.

Für den 1. FC Magdeburg beginnt an diesem Wochenende die Rückrunde in der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz muss am Sonntag (13.30 Uhr) bei der punktgleichen SV Elversberg antreten.

Beste FCM-Hinrunde

In der Arena an der Kaiserlinde treffen die beiden Überraschungsteams der bisherigen Zweitliga-Saison in einem Verfolger-Duell aufeinander. Elversberg führte die Tabelle bereits an, der FCM kann auf die beste Hinrunde seiner Zweitliga-Geschichte zurückblicken. Aktuell haben beide Mannschaften nach 17 Spielen 28 Punkte auf dem Konto und liegen damit auf den Plätzen vier und fünf (FCM).

Nimmt man die bisherigen Partien als Maßstab, dürften die Magdeburger froh sein, dass es im Fußballjahr 2025 auswärts losgeht. Der Grund: Zu Hause hat der FCM noch kein einziges Spiel gewonnen, auswärts stehen die Elbestädter statistisch gesehen auf Platz eins. Bei einem Sieg winkt beiden Mannschaften der Sprung auf einen Aufstiegsplatz.

Christian Titz weiß um die SVE-Stärken

Die aktuelle Form stimmt. Sowohl Magdeburg als auch Elversberg überzeugten im Trainingslager und gehen mit breiter Brust in das Duell am Sonntag. Dass ein harter Brocken auf den FCM wartet, weiß auch Christian Titz. Auf der Spieltags-Pressekonferenz bezeichnete der 53-Jährige den kommenden Gegner als eine "sehr gute Mannschaft, die stark im Umschaltspiel ist".

Die Bilanz der beiden Teams ist aus FCM-Sicht nicht gerade berauschend. Magdeburg wartet noch auf den ersten Sieg gegen Elversberg. Das Hinspiel sollte der Titz-Elf aber Mut machen. Beim 0:0 war der FCM die klar bessere Mannschaft und hatte viele Statistiken auf seiner Seite. Zum Beispiel 21:9 Torschüsse.

So könnten sie spielen

Am Sonntag gibt es also eine neue Chance für Magdeburg. Allerdings trübt die Verletztenmisere die Aussichten ein wenig. So fallen Herbert Bockhorn, Lubambo Musonda, Emir Kuhinja, Samuel Loric und Alexander Ahl-Holmström verletzungsbedingt aus. Auch Silas Gnaka ist wegen eines Infekts fraglich.

Elversberg: Kristof - Baum, Le Joncour, Rohr, Neubauer - Sickinger, Schmahl - Petkov, Damar, Zimmerschied - Asllani

Kristof - Baum, Le Joncour, Rohr, Neubauer - Sickinger, Schmahl - Petkov, Damar, Zimmerschied - Asllani Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - Hercher, Gnaka, Krempicki, El Hankouri - Atik, Kaars, Burcu

SpiO