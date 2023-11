Fußball | DFB-Pokal FC Carl Zeiss nach Sieg gegen Viktoria Berlin erneut im Viertelfinale Stand: 25.11.2023 17:32 Uhr

Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena sind nach einem Sieg gegen Regionalligist Viktoria Berlin wie schon im letzten Jahr ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Thüringerinnen haben dabei einen Rückstand gedreht.

Der Zweitligist aus dem Paradies hat sich bei der ambitionierten Viktoria mit 3:1 (2:1) durchgesetzt und steht in der Runde der letzten Acht. Unter den 1.050 Schaulustigen waren auch etliche Fans aus Thüringen, die sich per Bustour in die Hauptstadt aufgemacht hatten.

Mesch wird Matchwinnerin

Die Gastgeberinnen, die im Sommer in den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga am HSV gescheitert waren, gingen in der 30. Minute durch Nina Ehegötz in Führung. Die Berlinerin tunnelte dabei FCC-Keeperin Jasmin Janning. Jena profitierte kurz darauf von einem Eigentor von Marlies Sänger. Bis dahin waren die Hauptstädterinnen das bessere Team. Kurz vor der Pause spielten die Thüringerinnen über die rechte Seite, Hannah Mesch netzte zur Führung (45.+1) für den Favoriten aus dem Unterhaus.

Im zweiten Durchgang war es erneut Mesch, die per Flachschuss (65.) erhöhte. Viktoria traf durch Aylin Yaren fünf Minuten vor dem Ende noch einmal die Latte, Jena hatte einige Konter. Ein weiteres Tor fiel aber nicht mehr. Weiter geht es dann Anfang März.

red