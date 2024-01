Fußball | Regionalliga FC Carl Zeiss Jena: Böger will "aktives, aggressives, leidenschaftliches" Bürger-Team sehen Stand: 04.01.2024 23:05 Uhr

Der Neue im Paradies ist ein alter Bekannter: Trainer Henning Bürger soll den FC Carl Zeiss Jena in der Rückrunde aus dem bisherigen "Mittelmaß" führen. Sportdirektor Stefan Böger richtet deutliche Worte an die zuletzt enttäuschend auftretende Mannschaft.

Knapp acht Stunden vor dem ersten Training im neuen Jahr hatte der FC Carl Zeiss Jena offiziell wieder einen Cheftrainer. Am Donnerstag (4. Januar) um 6:17 Uhr in der Früh informierten die Blau-Gelb-Weißen, dass einmal mehr Henning Bürger die erste Mannschaft übernimmt. "Ich freue mich auf die Aufgabe, stelle mich der Verantwortung, es ist eine Herzensangelegenheit", betonte Bürger nach der absolvierten Nachmittagseinheit im Gespräch mit dem MDR.

Henning Bürger ist wieder Cheftrainer des FC Carl Zeiss Jena – sein Vertrag läuft bis Sommer 2025.

FCC-Euphorie im Sommer, Ernüchterung im Winter

Bereits zum dritten Mal rückt der mittlerweile 54-Jährige in die erste Reihe. 2008 führte er den FCC sensationell ins DFB-Pokal-Halbfinale, konnte den Abstieg aus der 2. Bundesliga anschließend aber nicht verhindern. Im Herbst 2022 – Andreas Patz war soeben entlassen worden – leitete der kurz zuvor als Nachwuchschef ins Ernst-Abbe-Sportfeld zurückgekehrte Fußballlehrer dann übergangsweise für fünf Pflichtspiele das Regionalligateam an. Und zwar überaus erfolgreich.

Jena gewann unter dem früheren Bundesligaprofi vier Mal zu Null, ehe der damalige Co-Trainer René Klingbeil zum Chef befördert wurde und Bürger sich wieder dem Leistungszentrum widmete. Klingbeils erste Monate waren vielversprechend. Eine einzige Niederlage – gegen den späteren Meister Energie Cottbus – kassierte der FCC in der Rückrunde. Am letzten Spieltag gelang der Sprung auf Rang zwei. Der Kader blieb im Sommer zusammen, die Euphorie war groß. Doch davon ist im Winter 2024 nichts mehr zu spüren.

Henning Bürger "hat nachgewiesen, dass er es kann"

Die im vergangenen Halbjahr allzu oft wankelmütig und vor allem in der Offensive uninspiriert aufgelegten Jenaer hinken dem von Spitzenreiter Greifswald belegten direkten Drittliga-Aufstiegsplatz bereits 14 Punkte hinterher. Der letzte Eindruck aus den enttäuschenden Heimspielauftritten im Dezember gegen Chemnitz (0:1) und Zwickau (2:5) brachte René Klingbeil trotz Vertrags bis 2025 unmittelbar vor Silvester sogar noch um jene Aufgabe, die nun wieder Henning Bürger obliegt.



Bürger habe "in seiner Interimszeit nachgewiesen, dass er die Mannschaft in die Spur bringen kann", sagte FCC-Sportdirektor Stefan Böger im Rahmen des Trainingsauftakts. Mit genauso strenger Miene und klaren Ansagen wie vor der MDR-Kamera dürfte Stefan Böger am Donnerstag kurz vorher auch in der Kabine des Regionalliga-Achten vorstellig geworden sein.

FCC-Rückrunde: Bloß raus aus dem Mittelmaß

Er sehe die "Mannschaft absolut in der Pflicht", appellierte der erst Anfang November 2023 als Sportdirektor inthronisierte Böger und unterstrich: "Wir haben genügend gute Spieler, die noch lange nicht das abgerufen haben, was sie an Potenzial mitbringen." Personelle Veränderungen bis zum Ende der Transferperiode hielt er sich dennoch offen.



Es gebe zwar "keine tabellarische Zielsetzung", so Böger, aber "wir sind momentan im Mittelmaß angekommen, da wollen wir uns nach vorne arbeiten." Gleichsam verwies der 57-Jährige auf die angepeilte Titelverteidigung im Thüringenpokal. Darüber hinaus gilt es vor allem, jüngst verspielte Publikumsgunst zurückzugewinnen – mit "aktivem, aggressiven, leidenschaftlichem, mutigem" Fußball. Die erstbeste Gelegenheit dazu bietet sich in knapp zweieinhalb Wochen, wenn auswärts bei Aufsteiger FC Eilenburg der Regionalliga-Ernst wieder ansteht.

mhe