Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue leistet Aufbauhilfe in Mannheim

Zehn Spiele mussten Waldhof Mannheim auf ein Erfolgserlebnis warten. Dann kam der FC Erzgebirge Aue und verteilte fleißig vorweihnachtliche Geschenke. Ein Ex-Hallenser durfte gleich doppelt jubeln.

Die von Sportdirektor Matthias Heidrich erhofften sechs Punkte unter dem Baum wird Erzgebirge Aue nicht mehr zusammenkommen. Bei Kellerkind Waldhof Mannheim kassierten lange Zeit ungefährliche Veilchen eine verdiente 0:3-Niederlage. Am Dienstag sollte nun beim FC Ingolstadt zumindest gepunktet werden.

Aue fast ohne Torgefahr

Aues Trainer Pavel Dotchev sah keinen Anlass, die Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen den MSV Duisburg zu ändern. Sein Gegenüber Rüdiger Rehm brachte drei frische Kräfte, unter anderen Ex-HFC-Spieler Bentley Baxter Bahn. Mannheim hatte zuletzt zehn Spiele in Folge nicht gewinnen können, das merkte man auch den Aktionen an. Waldhof wirkte gehemmt, zog sich erstmal zurück, überließ Aue das Spiel. Und die Veilchen dominierten mit viel Ballbesitz, kamen aber im gesamten Verlauf der ersten Halbzeit nicht gefährlich in die Box. Bezeichnet war, dass der erste ernsthafte Abschluss von Mirnes Pepivc in der 45. Minute war. Da stand es bereits 2:0 für Mannheim.

Bentley Baxter Bahn dreht nach seinem endgültig entscheidenden 3:0 jubelnd ab.

Doppelschlag schockt die Veilchen

Waldhof hatte in der 21. Minute ein erstes Zeichen abgegeben, als Kelvin Arase aus 16 Metern abzog, Martin Männel aber noch die Fingerspitzen an den Ball bekam. Drei Minuten später klingelte es zum ersten Mal. Kennedy Okpala setzte sich links durch, passte quer auf Jonas Carls, Bahn verlängerte dessen Schuss aus sechs Metern unhaltbar mit der Hacke ins Netz. Aue hatte sich kaum erholt vom Rückstand, da lag der Ball wieder im Tor. Diesmal köpfte Malte Karbstein nach einem Freistoß recht unbedrängt ins rechte Eck (27.). Aue bemühte sich danach, aber es fehlte an Zielstrebigkeit und Ideen.

Bahn macht den Deckel drauf

Nach dem Wechsel hatte Aue dann eine kleine Phase, wo man sich zumindest im Strafraum festsetzen konnte. Doch wie schon vor der Pause wurde es dann nie richtig gefährlich. Und Waldhof musste nur warten, bis Marvin Stefaniak nach einer Pause ein böser Fehlpass vor dem eigenen Strafraum unterlief. Minos Gouras steckte auf Bahn durch, der Ex-Hallenser traf aus zwölf Metern ins linke obere Eck zum vorentscheidenden 3:0.



Danach wurde es doch noch vor dem Waldhof-Tor gefährlich, als Maximilian Thiel zehn Minuten vor Schluss einen Freistoß an die Latte nagelte, Tim Danhof später am Waldhof-Keeper scheiterte. Doch es war und blieb an diesem Nachmittag einfach zu wenig.

