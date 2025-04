Fußball | Bundesliga Erster Neuzugang: Schasching wechselt zu den RB-Frauen Stand: 02.04.2025 14:48 Uhr

Noch bis Mai läuft die aktuelle Bundesliga-Saison der RB-Frauen. Doch bereits jetzt haben die ambitionierten Leipzigerinnen den ersten Neuzugang fürs kommende Jahr präsentiert – die österreichische Nationalspielerin Annabel Schasching.

Die Frauen von RB Leipzig haben den ersten Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison verpflichtet. Vom Ligarivalen SC Freiburg wechselt Annabel Schasching an den Cottaweg, wie der Verein am Mittwoch (2. April) mitteilte.

25-fache österreichische Nationalspielerin

Die 22 Jahre alte Nationalspielerin Österreichs erhält einen Vertrag bis 2027. Die Mittelfeldspielerin hat in dieser Saison alle bisherigen 18 Spiele absolviert und konnte sich über zwei Tore und zwei Vorlagen freuen. Beim 1:1 am vergangenen Sonntag in Leipzig lief Schasching zum 50. Mal in der Liga auf. Zudem hat die in Oberösterreich nahe an der bayerischen Grenze aufgewachsene Schasching bis dato 25 Länderspiele für ihr Heimatland absolviert.

"Annabel hat trotz ihrer erst 22 Jahre bereits sehr viel Erfahrung gesammelt. Sie ist technisch versiert und sehr zielstrebig. Wir sind überzeugt, dass sie eine wichtige Rolle bei unserer Entwicklung spielen wird", sagte RB-Abteilungsleiterin Viola Odebrecht. Schasching selbst betonte: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung ab Sommer. RB Leipzig verfolgt ehrgeizige Ziele und spielt einen Fußball, der sehr gut zu mir passt. Deshalb kann ich es kaum erwarten, bald Teil des Teams zu sein und gemeinsam Erfolge zu feiern."

dpa/SpiO