Tanzen | WM und EM in Leipzig Emotionale Tanz-WM in Leipzig: Deutsche Meister verpassen WM-Silber hauchdünn Stand: 13.10.2024 06:13 Uhr

Favoritensiege und eine knappe Medaillenentscheidung. Bei der Standard-WM und der Latein-EM der Tänzer in Leipzig haben sich die Favoriten Alexey Glukhov und Anastasia Glazunova aus Moldau sowie Marts Smolko und Tina Bazykina aus Lettland durchgesetzt. Von den sechs deutschen Paaren bei EM und WM schafften es ein Duo aufs Podest – verpasste aber um wenige Hunderstel eine bessere Platzierung. Eine Medaille holte auch ein „Let’s Dance“-Star.

Wie knapp kann eine Medaillenentscheidung bei einer Tanz-WM sein? Um vier Hundertstelpunkte verpassten am Samstag (12.10.2024) in Leipzig die deutschen Meister Tomas Fainsil und Violetta Fainsil WM-Silber. Bei den Welt-Titelkämpfen im Standard der Amateure mussten sich die beiden Stuttgarter mit 188,17 Punkten hauchdünn mit Platz drei begnügen. Den zweiten Platz holten sich die Rumänen Rares Cojoc und Andreea Matei (188,21 Punkte). Überlegen dagegen der Sieg: Neue Weltmeister sind Alexey Glukhov und Anastasia Glazunova aus Moldau (195,17 Punkte).

Weltmeisterin Glazunova: "Langer und steiniger Weg"

Für die neuen Titelträger war es der erste WM-Triumph in 14 gemeinsamen Jahren auf dem Parkett. Als bisher beste Platzierung holten sie bei der WM 2021 Bronze. Nun also WM-Gold für die Europameister, die zudem seit Mai 2023 alle Wettbewerbe gewannen, bei denen sie am Start waren: "Dieses Gold bedeutet mit so viel. Es war ein sehr langer und steiniger Weg", sagte Glazunova nach dem Wettkampf am Mikrofon von Sport im Osten.

Tanz-WM Standard: Die neuen Weltmeister Glukhov (re.) und Glazunova (li.)

Weltmeister Glukhov: "Atmospähre ist fantastisch"

"Es ist, als ob wir unser ganzes Leben gewartet haben auf den heutigen Tag", ergänzte Glukhov, der das Leipziger Publikum und die mit rund 3.000 Zuschauern gefüllte Messehalle 4 lobte: "Wir sind extrem glücklich, dass wir hier in Leipzig Weltmeister wurden. Die Atmosphäre hier ist fantastisch, das ist eines der besten Tanzsportevents, die wir jemals getanzt haben", so der gebürtige Russe, der gemeinsam mit Glazunova erst kürzlich die Staatsbürgerschaft von Moldau annahm. Bei der Frage nach den Gründen für den Sieg lobte Glukhov die Konkurrenz: "Wir hatten sehr gute Mitkonkurrenten. Das hat uns angespornt."

Deutsches Duo Fainsil auf Silberkurs

Damit gemeint waren auch die deutschen Starter Tomas Fainsil und Violetta Fainsil. Für die WM-Zweiten von 2023 war eine erneute Silbermedaille sogar drin: Im Finale, das mit zwei Solo- und drei Tänzen in der Gruppe getanzt wird, lagen die Fainsils nach dem dritten Tanz, dem Tango, noch knapp auf Rang zwei. Die Entscheidung über Silber und Gold fiel erst im abschließenden Quickstep, der in der Gruppe getanzt wurde. Hier setzte sich das rumänische Paar Cojoc/Matei knapp im Duell um Silber durch und gewann nach Bronze 2023 erstmals Silber.

Drei deutsche Standard-Paare scheiden vorzeitig aus

Neben dem Bronze-dekorierten Fainsil-Duo waren noch drei andere Paare am Start – die verpassten aber allesamt das Finale. Immerhin bis in Viertelfinale kamen Karolis Burneikis und Fabien Charlott Lax, die am Ende auf Rang 14. landeten. Lukasz Switalski und Natalia Mikolajczyk wurden 34., Ionel Egor und Elisabeth Zbarashchuk wurden 50.

Latein-EM: Deutsches Paar verbessert sich auf Rang fünf

Ohne Medaille blieben bei der Latein-EM der Profis auch die Deutschen Fabian Täschner und Daria Titowa. Das Bremer Paar tanzte sich in Leipzig auf Rang fünf – und freute sich dennoch: "Die Atmosphäre hier in Leipzig ist jedes Jahr grandios. Wir haben uns das ganze Jahr auf dieses Event gefreut", sagte Daria Titowa. Das Duo, das seit 2012 gemeinsam tanzt und seither noch keine Medaille bei großen Titelkämpfen gewann, zog ein positives Fazit. Nach dem sechsten Platz bei ihrer ersten Profi-EM im vergangenen Jahr verbesserten sich die Deutschen immerhin um einen Rang.

Fabian Täschner (re.) und Daria Titowa (li.).

Smolko/Bazykina siegen - "Let's-Dance"-Star auf Rang zwei

Der Titel bei der Latein-EM ging ebenso wie bei der Standard-WM an die Top-Favoriten. Marts Smolko und Tina Bazykina aus Lettland siegten mit 182,30 Punkten souverän vor Sergiu Maruster und der aus der TV-Show "Let’s Dance" bekannten Anastasia Maruster-Stan (178,95 Punkte). Bronze holten die von vielen isländischen Fans in Leipzig frenetisch angefeuerten Nikita Bazev und Hanna Run Bazev Oladottir (172,95 Punkte). Dem deutschen Paar Täschner/Titowa fehlten mit 164,55 Punkten schon 8,4 Punkte auf Bronze. Bis ins Halbfinale schaffte es mit Domenico Franzo und Zsofia Garbe ein weiteres deutsches Paar, sie schieden dann aber aus und wurden Neunte - immerhin das beste EM-Ergebnis für beide, die seit 2008 (Franzo) sowie 2009 (Garbe) tanzen.

Llambi: "Toller Abend, richtige Sieger"

"Wir haben einen tollen Abend erlebt", zog Moderator Joachim Llambi überaus positives Fazit der EM und WM. "Wir haben die richtigen Sieger gesehen, mit großem Abstand." Der frühere Tänzer, heutige Moderator und "Let’s-Dance"-Urgestein ordnete die Veranstaltung auch sportlich als hochwertig ein. Zu den neuen Weltmeistern Alexey Glukhov und Anastasia Glazunova sagte er: "Sie waren technisch hervorragend, musikalisch top. Sie hatten diese Souveränität und Leichtigkeit. Sie sind hochverdient Weltmeister geworden." Die EM-Titelträger lobte Llambi: "Auch hier haben die richtigen gewonnen", und ergänzte vielsagend: "Mal sehen, ob wir sie noch lange sehen. Ich habe das Gefühl, dass sie aufhören wollen."

Kommt 2025 die Latein-WM?

Eine vielsagende Prognose gab Llambi auch schon für die Tanz-Veranstaltung 2025 auf der Leipziger Messe ab. "Der 18. Oktober steht. Wir werden zu 99 Prozent die Weltmeisterschaft in den Lateintänzen haben mit einem großen deutschen Favoriten."

