Eishockey | DEL 2 Eispiraten gewinnen Topspiel - Füchse holen Derby-Sieg Stand: 23.02.2024 22:35 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau mischen die DEL 2 weiter auf. Die Westsachsen krallten sich bei Spitzenreiter Kassel den Dreier. Punkte gab es auch für die Lausitzer Füchse im Derby gegen Dresden.

Eispiraten bestehen im Hexenkessel von Kassel

Die Eispiraten Crimmitschau sorgen in der DEL 2 weiter für Furore. Am Freitagabend setzten sich die Westsachsen bei Spitzenreiter Kassel Huskies mit 4:2 durch und feierten damit den neunten Sieg im elften Spiel.

Zunächst jubelten aber die Gastgeber vor den mehr als 4.600 Fans. Ahlroth brachte Kassel in der siebten Minute in Front. Doch Lindberg egalisierte kurz vor der ersten Drittelpause. Zikmund gelang mit einer kuriosen Bogenlampe die Eispiraten-Führung in der 25. Minute. Crimmitschau stand danach sicher, ließ nicht viel zu und blieb bei eigenen Angriffen immer gefährlich. Der Schlussabschnitt startete dann mit dem Ausgleich der Huskies, MacAulay traf mit einem platzierten Schuss (42.). Es wurde heiß und die Eispiraten behielten kühlen Kopf. Büsing und Verbeek trafen zum 4:2 und in der Schlussphase hielt das Bollwerk der Westsachsen mit Glück und Geschick den Dreier fest.

Füchse legen die Eislöwen aufs Kreuz

Die Lausitzer Füchse haben den Dresdner Eislöwen beim 3:1-Sieg im Derby einen herben Schlag im Kampf um die Pre-Playoffs verpasst.

Zwar gaben die Elbestädter im direkten Duell der beiden Kontrahenten in allen Dritteln mehr Schüsse ab, doch Weißwasser zeigte sich deutlich effektiver. Järveläinen schockte Dresden mit einem Doppelpack (11./19.) zum 2:0. Trotz weiterer Überlegenheit der Gäste erhöhte Scheidl im Powerplay auf 3:0 (35.). Den Eislöwen gelang der schnelle Anschluss durch Porsberger auf 1:3 (37.).

Weil der letzte Abschnitt torlos blieb, rücken die Füchse dem Sprung in die Pre-Playoffs näher. Die Lausitzer haben nun bei drei ausstehenden Spielen vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Dresden hängt stattdessen mit zwei Zählern Rückstand aufs rettende Ufer auf Rang 12 fest. Da die Eislöwen sogar schon eine Parte mehr absolviert haben, muss mittlerweile fast ein kleines Wunder her.