Eishockey | DEL 2 Eispiraten gewinnen Derby in Dresden - Füchse verlieren 20.10.2023

Nach fünf Jahren jubeln die Crimmitschauer Eishockey-Cracks mal wieder in Dresden. Die Lausitzer Füchse blieben bei Spitzenreiter Kassel Huskies ohne zählbaren Erfolg.

Die Eispiraten Crimmitschau haben sich im Sachsenderby bei den Dresdner Eislöwen verdient mit 6:3 durchgesetzt. Es war der erste Sieg der Eispiraten in der Landeshauptstadt seit fünf Jahren. Dresdens Trainer Neilson anerkannte den verdienten Sieg der Gäste: „Das war ein starkes Spiel der Crimmitschauer. Wir haben nur zu selten unser Spiel gespielt, wenn aber, dann waren wir auch richtig gut. Crimmitschau hat unsere Fehler eiskalt bestraft.

Dresden hatte im ersten Drittel mehr Torschüsse, die Eispiraten machten aber zwei Tore, eins davon in Unterzahl. Suvanto gelang der Anschluss für die Eislöwen. Im Mitteldrittel trumpften die Gäste dann auf, schraubten das Ergebnis bis auf 4:1. Doch gegessen war das Duell noch nicht. Dresden kämpfte verbissen und schaffte in der 51. Minute sogar noch einmal den 3:4-Anschluss. Doch Crimmitschau machte in Überzahl die Hoffnungen der Gastgeber zunichte. Preto machte mit einem Schuss ins leere Tor schließlich in der 58. Minute den Deckel drauf.

Lausitzer Füchse verlieren in Kassel

Die Lausitzer Füchse haben bei Spitzenreiter Kassel Huskies eine 1:3-Niederlage kassiert. Dabei war das Spiel lange Zeit eng, der Sieg der Hessen war insgesamt aber hochverdient. In einem turbulenten ersten Drittel gingen die Huskies durch Carson McMillan in Führung (6.), die die Füchse jedoch durch Justin Van der Ven umgehend (7.) egalisieren konnten. Sven Valenti brachte den Tabellenprimus in Überzahl schnell wieder in Front (10.) und setzte nach 45 Minuten mit Vollendung eines schönen Spielzugs den Schlusspunkt zum 3:1. Die Füchse stehen damit nach der zweiten Niederlage in Folge auf Platz sieben und spielen Sonntag gegen Selb.

red