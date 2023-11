Fußball | Regionalliga "Ein Kreis schließt sich" – Carl Zeiss Jena verpflichtet Stefan Böger als Sportdirektor Stand: 08.11.2023 11:12 Uhr

Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Abschied von Tobias Werner hat der FC Carl Zeiss Jena einen neuen Sportdirektor präsentiert. Der langjährige FCC-Profi Stefan Böger kehrt zurück ins Ernst-Abbe-Sportfeld.

Der FC Carl Zeiss Jena hat einen prominenten Namen für den seit Herbst 2022 verwaisten Sportdirektor-Posten gefunden. Wie der Regionalliga-Achte am Mittwoch (8. November) mitteilte, tritt Stefan Böger ab sofort die Aufgabe an.

12. September 1990: Im letzten Länderspiel der DDR-Geschichte feierte Stefan Böger (hier im Duell mit Danny Boffin) seinen vierten Einsatz im Nationaltrikot.

Böger: "Etwas extrem Besonderes"

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Jena, wo sich für mich auch ein Kreis schließt", sagte der mittlerweile 57-Jährige. Für ihn sei es "etwas extrem Besonderes", wieder für den Verein tätig sein zu dürfen, wo für ihn 1979 alles begonnen habe. Bögers Vorgänger Tobias Werner hatte die Blau-Gelb-Weißen am 8. November 2022 in Richtung Regensburg verlassen, war beim Zweitliga-Absteiger im vergangenen Mai aber bereits wieder entlassen worden.

FCC-Geschäftsführer Patrick Widera erläuterte: "Die Position des Sportdirektors ist eine Schlüsselstelle im Verein, die über die Verantwortlichkeit für die 1. Mannschaft hinausreicht." Für das "sehr umfängliche Aufgabenspektrum" in punkto Organisation und Übergang vom Nachwuchs- in den Erwachsenenbereich bringe Böger "die nötige Tiefe und Breite an Erfahrungen aus seinen unterschiedlichen Stationen mit", betonte Widera über den ausgebildeten Fußballlehrer.

Stefan Böger war von Mai 2014 bis Februar 2015 Cheftrainer von Dynamo Dresden.

Trainerstationen beim DFB, in Dresden und Halle

Böger hatte einst aus dem FCC-Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, wurde DDR-Nationalspieler und war 1991 nach 156 Spielen für Jena zum FC Hansa Rostock gewechselt. Nach seinem Karriereende begann Böger im Leistungszentrum des Hamburger SV eine Trainerkarriere, die ihn nach sechs Jahren bei Junioren-Nationalmannschaften des DFB auch zu den Ost-Drittligisten Dynamo Dresden (Saison 2014/15) und Hallescher FC (Saison 2015/16) führte. Außerdem war Böger von 2016 bis 2017 Sportdirektor beim HFC. Zuletzt arbeitete er als Scout bei Bundesligist FC Augsburg.

red/pm