Fußball | Regionalliga Eilenburg empfängt Energie Cottbus: "Da brauchst du keinen motivieren" Stand: 05.10.2023 13:53 Uhr

Flutlichtspiel an der Mulde: Der Aufsteiger aus Eilenburg empfängt den FC Energie Cottbus. Die Gastgeber haben Respekt, aber auch einen Plan gegen den Favoriten aus der Lausitz.

Freitagabend (06. Oktober, 19:00 Uhr live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gastieren die Lausitzer beim FC aus Eilenburg. Coach Sascha Prüfer freut sich auf ein Highlight unter Flutlicht gegen ein Top-Team der Liga.

Später Ausgleich im Ostseestadion abgehakt

In letzter Sekunde kassierten die Muldestädter letzte Woche in Rostock den Ausgleich im Ostseestadion (2:2). Prüfer sah hängende Köpfe in der Kabine. Aber: "Montag nach der Analyse war das dann schon vorbei, der Blick ging nach vorne." Seine Spieler seien positiv mit dem Rückschlag umgegangen. Im Fokus gegen Hansa stand einmal mehr Keeper Andreas Naumann, der in den letzten Wochen viel Lob eingefahren hat. "Wir wissen, was wir an ihm haben", meint Prüfer im "Sport im Osten"-Interview. Doch allzu große Hymnen wollte er selbst über den Torhüter nicht mehr anstimmen. "Da ist jedes Wort überflüssig, weil wir als Team auftreten und jeder seinen Beitrag leistet. Er macht seine Sache gut, das wissen wir, das weiß er."

Anton Rücker kehrt am Freitag wohl zurück ins Team, Philipp Sauer ist fraglich. Das stellt Prüfer vor das Luxusproblem, bereits vor dem Spiel gegen Energie den Kader einkürzen zu müssen.

Prüfer: "Gegen Cottbus brauchst du keinen motivieren"

Mit Energie Cottbus kommt der Tabellenzweite an die Mulde. Ein Meisterfavorit, der in den letzten Wochen trotz teils durchwachsener Leistungen kontinuierlich gepunktet hat und sich bis auf einen Punkt an den Ligaprimus Greifswald herangerobbt hat. Prüfer: "Wir bereiten Cottbus vor wie jeden anderen Gegner. Akribisch in der Vorbereitung. Natürlich haben wir eine kurze Woche, kommen nicht zu so vielen Trainingsinhalten im Bezug auf Energie, was aber nicht dramatisch ist." Der Plan gegen den ehemaligen Bundesligisten stehe schon lange. Die Spannung gegen das Team aus der Lausitz komme eh von selbst, allein wegen der Gästefans und der Flutlichtatmosphäre, sagt der Trainer der Eilenburger: "Da brauchst du keinen motivieren." Wichtig sei, wie man den Lausitzern den Ball abnehmen und dann Offensivaktionen kreieren könne. Ähnlich, wie es der ZFC Meuselwitz letzte Woche bei der knappen Niederlage (1:2) gezeigt hat.

Auf die Zentrale kommt es an

"Cottbus kommt mit einer sehr guten Statik und einer unheimlichen Wucht. Dazu müssen wir nicht über die Einzelspieler reden, die sind alle oberes Regionalligaregal, wenn nicht sogar eine Liga höher", so Prüfer. Dazu geselle sich ein klares Spielsystem, Qualität in den Abläufen, ein starkes Zentrum, Gefahr im letzten Drittel, Abschlussstärke aus der zweiten Reihe. Kurzum: Ein Spitzenteam, vor dem der Eilenburg-Coach viel Respekt hat. Doch der Trainer sieht auch das Mittelfeld seiner Mannschaft gut. "Ich bin gespannt, wie das Spiel im Zentrum gewichtet ist von den Anteilen."

"Stolz wie Bolle" gegen Energie

Der 36-jährige Trainer der Eilenburger hat jahrelang in der Lausitz in Guben gekickt, kennt Energie und daher auch Claus-Dieter Wollitz gut. "Er ist natürlich eine Trainerikone und auch ein Typ. Einer, der dem Fußball und der Liga generell gut tut." Meinungsstark, aber auch mit Inhalt gefüllt seien die Aussagen des Cottbuser Amtskollegen. "Da schaut man natürlich hinauf und ist auch stolz wie Bolle, neben ihm sitzen zu können." Für die 90 Minuten will Prüfer das aber ausblenden, bei allem Respekt. "Wenn die Jungs sich mit Top-Spielern messen dürfen, ist es für uns als Trainer auch die Gelegenheit sich mit Top-Coaches auseinandersetzen zu dürfen."

jar