Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden im Pokalmodus gegen Ingolstadt - "Es geht um Alles oder Nichts" Stand: 08.04.2025 10:57 Uhr

Dynamo Dresden kann am Mittwochabend die Tabellenführung in der 3. Liga festigen. Für das Spiel gegen Verfolger Ingolstadt wünscht sich Coach Stamm eine besondere Einstellung. Im Duell der beiden besten Offensivreihen der Liga können sich die Fans auf ein Spektakel freuen.

Mit Pokalspielen hat Dynamo Dresden zuletzt nicht so gute Erfahrungen gemacht – im Landespokal scheiterte der Drittligist am unterklassigen Chemnitzer FC nach Verlängerung, und auch im DFB-Pokal musste Dresden in der 2. Runde gegen Zweitligist Darmstadt trotz bärenstarker Leistung Ende Oktober nach Verlängerung die Segel streichen. Dennoch will Dynamo-Trainer Thomas Stamm im anstehenden Drittliga-Spiel gegen den FC Ingolstadt am Mittwochabend (9. April 2025, ab 19 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN) das Pokal-Gesicht seiner Mannschaft sehen.

Pokalflair gab es im Harbig-Stadion zuletzt im Oktober: Im DFB-Pokal unterlag Dynamo gegen Darmstadt unte Flutlich und nach Verlängerung.

Stamm appelliert an "Pokalcharakter"

Ein Sieg gegen den Tabellenvierten aus Bayern, so der Dresdner Coach, könne nur gelingen, "wenn wir einen Pokalcharakter haben, wo es um alles oder nichts geht. Wo wir alles reinlegen. Wollen an die Grenzen gehen", sagt der 42-Jährige auf der Pressekonferenz am Dienstagmorgen (8. April). "Wir dürfen nicht blind nach vorn rennen, es muss Struktur drin sein. Von der Haltung muss es aber heißen, es ist unser letztes Spiel." Dabei sollen seine Spieler in der letzten englischen Woche der Saison auch keine Rücksicht darauf nehmen, dass am Samstag gegen Osnabrück bereits das nächste Spiel ansteht: "Mir ist völlig egal, ob die gleichen Spieler am Samstag fit sind oder nicht."

Ingolstadt: Zehn Tore in drei Spielen

Mit Ingolstadt kommt ein direkter Konkurrent um die Aufstiegsplätze nach Dresden. Der FCI liegt aber bereits zehn Punkte hinter Spitzenreiter Dresden und vier Punkte hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz. Oder anders gesagt: Ingolstadt muss gewinnen, um weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben. Durch drei Niederlagen in den jüngsten sieben Spielen haben die "Schanzer" den Kontakt nach oben ein bisschen verloren. Zuletzt agierte das Team von Trainerin Sabrina Wittmann aber wieder stabiler: Drei Spiele blieb der FCI ungeschlagen, erzielte dabei zehn Tore.

FCI-Coach Wittmann: "Nichts, wovor wir Angst haben"

Wittmann will mit ihrem Team auch in Dresden treffen und "drei Punkte aus Sachsen mitnehmen", wie sie auf der Pressekonferenz am Montag (7. April 2025) sagte. Beim 1:1 im Hinspiel kam Ingolstadt zu einem Zähler. Darauf wolle man nun aufbauen: "In der Regel haben wir in der Hinrunde gute Leistungen gegen die Top-Teams erbracht - wir waren auf Augenhöhe und haben auch regelmäßig gepunktet", sagte Wittmann, die Dresden als "beste Truppe der Liga" lobt, und ergänzt: "Klar wird das für uns eine Prüfung, aber nichts, wovor wir Angst haben."

Beste Offensivteams - Stamm: "Lieber 1:0 als 4:3"

Auf einige Tore können sich auch die Zuschauer am Mittwochabend im Rudolf-Harbig-Stadion einstellen: Mit Dynamo Dresden (59 Tore) und Ingolstadt (61) treffen schließlich die beiden besten Offensivteams der Liga aufeinander. "Beide Mannschaften haben offensiv viel Potenzial", hat Dynamo-Coach Stamm analysiert. "Ingolstadt hat sich defensiv stabilisiert, sie kriegen nicht mehr so viele Gegentore." Geht es nach Stamm wünscht er sich deutlich weniger Spektakel, als zu erwarten ist: "Ich würde mich eher über ein 1:0 freuen als über ein 4:3."

Dynamo (fast) ohne Ausfälle

Personell kann der Coach erneut fast aus dem Vollen schöpfen, nur Paul Lehmann fehlt noch. Bei Ingolstadt fehlen mit Angreifer Sebastian Grönning sowie den Abwehrspielern Leon Guwara und Mattis Hoppe drei Spieler. Dafür kehrt der zuletzt gelbgesperrte Abwehrspieler Marcel Costly in den FCI-Kader zurück. Für einen der "Schanzer" wird das Spiel in Dresden aber ein besonderes: Pascal Testroet kehrt nach Sachsen zurück.

Rückkehrer Testroet: Gegen Dresden besonders treffsicher

Der Angreifer kickte zwischen 2015 und 2018 in 63 Spielen für die Schwarz-Gelben. Der 34-Jährige reist zudem mit einer besonderen Statistik an: 13 Mal spielte der Mittelstürmer mit anderen Teams bereits gegen Dresden, erzielte dabei vier Treffer und bereitete vier Tore vor. Wie treffsicher Testroet auch im höheren Fußballalter noch ist, bewies er erst am vergangenen Wochenende, als er Ingolstadt beim 3:3 gegen Dortmund II mit zwei Treffern einen Punkt rettete.

Testroet: Acht Torbeteiligungen in 13 Spielen gegen Dresden.

Und auch "Paco" Testroet dürfte der von Stamm ausgerufene Pokalcharakter des Mittwochabendspiels gefallen: In bisher 19 Pokalspielen seiner Karriere war er an neun Toren beteiligt, achtmal traf er selbst, einen Treffer bereitete er vor. Dynamo sollte doppelt gewarnt sein.

Dirk Hofmeister