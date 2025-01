Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden holt Offensivmann Kother aus Regensburg Stand: 06.01.2025 12:08 Uhr

Pünktlich zum Start ins Trainingslager hat sich Dynamo Dresden in der Offensive verstärkt. Dominik Kother wechselt von Zweitligist Jahn Regensburg an die Elbe und soll unter anderem den Ausfall von Jonas Oehmichen kompensieren.

Das teilten die Schwarz-Gelben am Montag (6. Januar 2025) mit. Über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Kother stand zuletzt in der 2. Bundesliga beim SSV Jahn Regensburg unter Vertrag und kam in dieser Saison zu wettbewerbsübergreifend 14 Einsätzen, in denen er ein Tor erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete.

Dominik Kother bei seiner Vertragsunterschrift bei Dynamo Dresden.

"Wir haben schon zum Ende der letzten Transferperiode einen Spielertypen gesucht, der unserem Spiel noch einmal einen anderen Charakter verleiht, diesen haben wir nun mit ihm gefunden", sagte Dresdens Sportgeschäftsführer Thomas Brendel.

Kother, der nach dem vom FCM ausgeliehenen Andi Hoti der zweite Winterneuzugang ist, soll den Abgang von Tom Zimmerschied im vergangenen Sommer sowie den Ausfall des an der Schulter verletzten Jonas Oehmichen auf der linken Offensivseite kompensieren. "Er wird uns durch seine offensiven Qualitäten mehr Flexibilität geben", verspricht Brendel.

Kother schießt Regensburg zum Aufstieg

In Regensburg hatte Kother seine Treffsicherheit bereits in der vergangenen Saison unter Beweis gestellt, als er mit zehn Toren und elf Vorlagen maßgeblich zum Aufstieg beitrug. Auch in der Relegation gegen Wehen Wiesbaden traf er doppelt und legte zwei Tore auf. In der 2. Bundesliga konnte er sowohl unter Joe Enochs, als auch dessen Nachfolger Andreas Patz allerdings nicht an seine Leistung anknüpfen. In seinem letzten Spiel im Dress der Oberpfälzer wurde er gegen den Karlsruher SC erst in der Schlussphase eingewechselt.

Nun will Kother auch Dynamo zum Aufstieg verhelfen. Die SGD hat sich dank eines starken Schlussspurts zum Jahresende mit einem Punkt Vorsprung auf Energie Cottbus an die Tabellenspitze geschossen. "Die 3. Liga ist unberechenbar, weshalb wir als Team trotz der guten Ausgangslage noch viele schwere Spiele vor der Brust haben", mahnte Kother, der nun auf eine optimale Vorbereitung mit der Mannschaft im Trainingslager in der Türkei hofft.

SpiO/pm