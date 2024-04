Volleyball | Bundesliga Dresdner SC scheitert an übermächtigem MTV Stuttgart Stand: 06.04.2024 18:49 Uhr

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben auch das zweite und somit letzte Spiel der Halbfinalserie der Bundesliga-Playoffs verloren. Beim 0:3 entpuppte sich der amtierende Meister aus Stuttgart erneut als eine Nummer zu groß.

Der Dresdner SC hat den Einzug ins Endspiel der VBL-Playoffs deutlich verpasst. In Spiel Nummer zwei der "Best of three"-Serie unterlag das Team aus der sächsichen Landeshauptstadt dem MTV Stuttgart mit 0:3 (18:25, 16:25, 16:25). Durch diese Niederlage und das 0:3 am Mittwoch in Stuttgart ist die Saison für die Waibl-Schützlinge vorbei. Sie beenden die Saison auf Platz drei, Stuttgart hingegen zieht ins Finale ein.

Stuttgart marschiert auf und davon

Nur zu Beginn war es in der ausverkauften Dresdner Margon Arena ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Die DSC-Frauen schafften es in Satz eins, bis zum Stand von 12:9 Schritt zu halten. Angeführt von Ausnahmespielerin Krystal Rivers marschierte der MTV anschließend aber davon und drehte den ersten Satz noch souverän. Im zweiten Satz sah Dresden kaum Land - die Stuttgarterinnen hingegen ließen mächtig die Muskeln spielen und lagen schnell mit acht Punkten in Front (8:16). Letztlich nutzte der MTV den dritten Satzball für die Vorentscheidung.

Im dritten Satz zeigte Dresden noch einmal Moral und biss sich nach frühem Rückstand zunächst auf 7:7 und kurz darauf auch auf 9:9 heran, doch auf der Zielgeraden präsentierte sich Stuttgart erneut äußerst humorlos und ließ kein weiteres Aufbäumen des DSC mehr zu.

Stimmen zum Spiel

