Volleyball | Europapokal Dresdner SC im CEV-Cup gegen französisches Überraschungsteam

Gespielt wird zwar erst im November, aber der Dresdner SC kennt schon den Gegner zum Auftakt in den CEV-Pokal. Die Dresdnerinnen müssen gegen ein Team aus dem Nordosten Frankreichs ran.

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC starten in diesem Jahr gegen ein französisches Team in die Europapokal-Saison. Im Sechszehntelfinale des CEV-Cups treffen die DSC-Frauen auf Vandœuvre Nancy Volley-Ball. Das ergab die Auslosung am Dienstag (16.07.2024). Das Hinspiel in Vandœuvre-lès-Nancy findet zwischen dem 5. und 7. November statt, das Rückspiel in Dresden dann am 13. November.

DSC-Coach Waibl: "Schwierig aber nicht unlösbar"

DSC-Trainer Alexander Waibl freut sich bereits auf die Duelle: "Ein sehr interessantes Los, schwierig aber nicht unlösbar. Dazu eine ordentlich planbare Reise ins schöne Frankreich, das passt", wird der Coach in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Vandœuvre Nancy als Vierter in die Playoffs

Mit Vandœuvre Nancy Volley-Ball bekommt es das Team von DSC-Trainer Alexander Waibl mit einem Überraschungsteam der französischen Meisterschaft zu tun. Obwohl die Nordostfranzösinnen wirtschaftlich zu den schwächsten Teams der Liga zählten, schafften sie es als Vierte in die Meisterschaftsplayoffs. Hier führten sie im Achtelfinale bereits 2:0 nach Matches, schieden dann aber noch 2:3 gegen Volero le Cannet aus. Dennoch qualifizierte sich das Team des portugiesischen Trainers André Sa erstmals für den CEV-Cup.

DSC als Dritter in den CEV-Cup

Der Dresdner SC qualifizierte sich als Bundesliga-Dritter für den zweithöchsten Europapokal-Wettbewerb. Als bisher größter Erfolg gelang 2013/2014 der Halbfinal-Einzug. Im Vorjahr erreichten die Sächsinnen das Viertelfinale.

