Eishockey | DEL2 Dresdner Eislöwen holen Ex-Meister für den Angriff

Um das Ziel Pre-Playoffs zu erreichen, setzen die Dresdner Eislöwen auf einen neuen Angreifer. Der Deutsch-Slowake Tomas Sykora weist eine sehr gute Statistik auf und war sogar schon Meister in der DEL2.

Die Dresdner Eislöwen begrüßen einen neuen Stürmer in ihren Reihen. Der Eis- hockey-Zweitligist gab am Donnerstag den Transfer von Tomas Sykora bekannt. Der Deutsch-Slowake kommt von Dresdens DEL2-Konkurrent Kassel Huskies an die Elbe und hat einen Vertrag für diese und nächste Saison unterschrieben.

"Erfahrung und Physis"



Für Kassel sorgte der 33-Jährige in dieser Spielzeit für neun Scorerpunkte. Verletzungen warfen ihn zurück. "Mit der Verpflichtung von Tomas Sykora bekommen wir einen weiteren Spieler mit Erfahrung und Physis", sagte Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos. Seit 2019 ist der Neuzugang in Deutschland aktiv. Nach zwei Spielzeiten für die Fischtown Pinguins in der DEL wechselte der 33-Jährige in die DEL2. Über Stationen in Frankfurt und Kassel führt sein Weg nun nach Dresden.

2022 feierte Tomas Sykora mit den Löwen Frankfurt den Meistertitel in der DEL2.

96 Scorer in 120 Einsätzen

Sykora wird in der kommenden Woche in Elbflorenz ankommen und sollte zum Heimspiel gegen Bietigheim am 02. Februar lizenziert sein. In zweieinhalb Jahren DEL2 kommt er auf insgesamt 120 Einsätze in denen er 53 Tore erzielte und 43 Treffer vorbereitete. Mit den Löwen Frankfurt feierte Sykora 2022 den Meistertitel in der DEL2. Mit den Eislöwen peilt er die Pre-Playoffs an. Dresden ist Dreizehnter und muss dafür die Top Ten erreichen.



