Eishockey | DEL2 Dresden verliert spät – Heimsieg für Crimmitschau Stand: 30.01.2024 23:10 Uhr

Viel gegensätzlicher hätten die Abende der beiden sächsischen Vertreter in der DEL2 nicht laufen können. Während Dresden unglücklich verliert, siegt Crimmitschau und springt auf Platz vier.

Dresden zeigt im Penaltyschießen nerven

Die Eislöwen hielten beim Tabellenvierten aus Landshut lange gut mit. Beide Mannschaften schenkten sich von Beginn an nichts und so ging das erste Drittel torlos zu Ende. Im Mittelabschnitt gingen die Sachsen dann mit zwei Toren durch Florek (23.) und Karlsson (31.) in Führung, ehe Zientek (32.) für die Gastgeber verkürzen konnte. Im letzten Drittel traf Brandl (50.) für den EVL zum 2:2. So blieb es dann bis zum Penaltyschießen, wo sich Landshut am Ende mit 2:0 durchsetzen konnte und das Spiel mit 3:2 gewann.

Crimmitschau zittert nur kurz

Während die Eislöwen der vergebenen Chance hinterher trauern dürften, wurde in Crimmitschau gejubelt. Im einem Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten führten die Eispiraten nach Toren von Verbeek (7.), Balinson (31.) und Walsh (43.) bis kurz vor Schluss mit 3:1. Das Tor für Bad Nauheim ging auf das Konto von Herrmann (32.). Der Anschlusstreffer von Coffman (57.) brachte dann zwar nochmal etwas Spannung in die Partie, doch eine gefährliche Gelegenheit ließen die Sachsen nicht mehr zu. 3:2 hieß es am Ende, damit springt Crimmitschau in der Tabelle auf Rang vier.

sbo