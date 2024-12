3. Liga Dresden schlägt Bielefeld im Spitzenspiel klar Stand: 08.12.2024 18:42 Uhr

Dynamo Dresden hat im Drittliga-Spitzenspiel Arminia Bielefeld am Sonntag klar bezwungen. Nach einer klasse Leistung im Sechs-Punkte-Duell festigten die Schwarz-Gelben Rang zwei und jagen Tabellenführer Cottbus.

Dynamo Dresden hat den Drittliga-Hit gegen Arminia Bielefeld nach einer vor allem in der ersten Hälfte starken Vorstellung mit 3:0 gewonnen. Die Sachsen bleiben zu Hause ungeschlagen und erster Jäger von Überraschungs-Spitzenreiter Energie Cottbus.

Beide Teams suchten von Beginn an den Weg nach vorne. Und das ohne zu viele Schleifchen. Dresden stellte sich dabei besser an, besonders Jonas Oehmichen über links war nur schwer zu bremsen. Defensiv standen die Schwarz-Gelben gegen die Gäste, die in der Woche DFB-Pokal Bundesligist Freiburg 3:1 geschlagen hatten, glänzend und ließen fast nichts zu. Daran änderten auch die zeitweise 61 Prozent Ballbesitz der Arminen nichts.

Jonas Oehmichen brachte die SGD in Führung.

Oehmichen gelingt die Führung

Die offensiven Akzente setzte Dresden. Nach Balleroberung von Lukas Boeder flankte Jakob Lemmer von rechts flach in die Mitte, wo Dynamos Eigengewächs Oehmichen den Ball über die Linie drückte (19.). Das zweite Tor in Folge für den 20-Jährigen. Vor der Pause machten die Sachsen dann mächtig Betrieb. Das 2:0 lag in der Luft - und es fiel auch. Diesmal bediente Sascha Risch von links Angreifer Christoph Daferner, und der Mittelstürmer ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen. Nach sieben Auswärtstreffern endlich wieder ein Tor im Harbig-Stadion für den Dynamo-Rückkehrer.

Dresden verteidigte nach der Pause luftiger

Zur Pause wechselte Bielefeld dreimal und investierte weiterhin in die Offensive. Dresden bekam in der Abwehr nun nicht mehr so viel Zugriff und hatte in der einen oder anderen Szene das Glück das Tüchtigen. Immer wieder probierten es die Gäste mit Abschlüssen. Die beste Gelegenheit vergab André Becker, der frei vor der Linie den Ball nicht traf (81.).

Vor der Pause ließen die Sachsen kaum etwas zu.

Toller Angriff zum 3:0

Die Gastgeber ließen Bielefeld kommen und setzten auf Konter. Der beste Angriff der Partie führte zum 3:0. Oehmichen leitete den Zug ein, Daferner scheiterte noch an Torwart Jonas Kersken, aber der eingewechselte Jonas Meißner staubte ab (64.). In der Schlussphase verpassten Jonas Sterner (82.) und Joker Stefan Kutschke (85.) ein viertes SGD-Tor.

Dynamo (im Hintergrund) feierte ein überzeugendes 3:0 gegen Bielefeld und Torwart Jonas Kersken (vorne).

Am Freitag gegen Mannheim

Weiter geht es für die Dynamos schon am Freitag vor heimischer Kulisse gegen Waldhof Mannheim. Bei einem Sieg wäre die Tabellenführung zumindest für zwei Nächte perfekt. Spitzenreiter Cottbus erwartet am Sonntag Hansa Rostock.

cke