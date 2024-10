Wintersport | Nordische Kombination Doch kein Weltcup in Klingenthal Stand: 29.10.2024 18:31 Uhr

Es wäre zu schön gewesen: Im sächsischen Klingenthal hätte ein Weltcup in der nordischen Kombination ausgetragen werden können. Doch daraus wird nichts, es fehlt das Geld.

Das sächsische Klingenthal bekommt nun doch keinen Wintersport-Weltcup in der anstehenden Saison. Nach SPORT-IM-OSTEN-Informationen ist die benötigte Geldsumme nicht zusammengekommen. Weltverband FIS und der Deutsche Skiverband standen in der Verhandlung, dass die Sachsen einen Januar-Weltcup in der Nordischen Kombination ausrichten.

Klingenthal wäre bereit gewesen

"Wir sind bemüht, zu einer Einigung zu kommen. Klingenthal steht bereit", sagte Stefan Schwarzbach, Vorstand Kommunikation im Deutschen Skiverband, noch vor einer knappen Woche am Mikrofon von SpiO. Lasse Ottesen, Sportdirektor Nordische Kombination beim Weltverband FIS, erklärte: "Ich bin froh, dass Klingenthal so motiviert ist. Wir sind in guten Diskussionen." Diese sind jetzt leider beendet.

Kalender-Lücke durch Weltcup-Absagen

Klingenthal, das in diesem Winter weder im Weltcup-Kalender der Skispringer noch der Kombinierer steht, hätte von Absagen aus Val di Fiemme (10./11. Januar 2025) und Hakuba (25./26. Januar 2025) profitieren können. Im italienischen Val die Fiemme sind die neuen Olympia-Schanzen von 2026 noch nicht fertig, das japanische Hakuba musste aus Finanzierungsgründen absagen.



