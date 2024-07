Handball | Bundesliga DHfK Leipzig: "Konditionelle Impulse" auf Sachsens höchstem Berg Stand: 29.07.2024 23:25 Uhr

Die Handballer des SC DHfK Leipzig gehen in ihre zehnte Bundesliga-Saison in Folge. In der Vorbereitung schnuppern die Sachsen Höhenluft in Oberwiesenthal.

Für Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig geht es in der Vorbereitung auf die neue Saison hoch hinaus: Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson absolviert ein Höhentrainingslager auf dem Fichtelberg.

Die drei Tage sollen dem Teambuilding dienen und für "konditionelle Impulse auf Sachsens schönstem und höchstem Berg" sorgen, wie Geschäftsführer Karsten Günther im MDR-Interview verschmitzt sagt. Der gebürtige Zwönitzer freut sich, "den Jungs und dem Coach mal meine alte Heimat zu zeigen". Auf dem Fichtelberg herrschten "ideale Bedingungen".

Schussstark? Kapitän Lukas Binder probierte sich beim Sommer-Biathlon.

Zum Programm in Oberwiesenthal gehört auch ein Sommer-Biathlon - willkommene Abwechslung im harten Vorbereitungsalltag. Der SC DHfK geht in seine zehnte Bundesliga-Saison. Dort setzen die Sachsen auf eine Mischung aus etablierten Kräften und jungen Wilden. Die Hälfte des Kaders kommt aus der eigenen Nachwuchsschmiede. Man will in der neuen Saison an die Form aus der Rückrunde anknüpfen.

spio/cke