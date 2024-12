Jahresrückblick 2024 | Juni Deutschland erlebt Sommermärchen ohne Happy End Stand: 27.12.2024 07:59 Uhr

In unserem SPORT-IM-OSTEN-Jahresrückblick blicken wir auf die Highlights 2024 zurück. Teil 6: Fußball-Europameisterschaft in Deutschland - es wurde ein Fest. Leider fehlte dem starken DFB-Team am Ende gegen den späteren Titelträger die Krönung. Auch Leipzig war Gastgeber und trug zur tollen Stimmung bei.

Deutschland hat als Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft überzeugt. Die Hoffnungen auf ein zweites Sommermärchen nach 2006 erfüllten sich weitgehend, allerdings wurde die Stimmung durch das unglückliche Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien getrübt, wie auch das Wetter diesmal nicht immer mitspielte.

Leipzig zieht über 300.000 Zuschauer in die Fanzonen

Die Zahlen lesen sich eindrucksvoll: 306.000 Menschen besuchten während der vier WM-Wochen die Fanzonen in Leipzig auf dem Augustusplatz und Wilhelm-Leuschner-Platz. 1.600 Helfer waren im Einsatz, 450 Freiwillige allein in den Fanzonen. 575 Medienvertreter aus 14 Ländern waren für die Fanzone Leipzig akkreditiert und haben weltweit berichtet. "Wir blicken auf ein großartiges Fußballfest zurück, das unsere Erwartungen übertroffen hat. Wir haben uns als weltoffener Gastgeber präsentiert und einmal mehr gezeigt, dass wir derartige Großereignisse stemmen können", freute sich Sportbürgermeister Heiko Rosenthal.

Vier Knallerspiele in der Messestadt

Klar war bereits vor der Auslosung, dass Leipzig insgesamt vier Spiele der EM austragen darf. Und die Messestadt hatte Losglück, bekam richtige Knaller. Den Auftakt machte am 18. Juni die Partie Portugal gegen Tschechien. Danach folgten noch die Vorrundenspiele Niederlande gegen Frankreich am 21. Juni und Kroatien gegen Italien am 24. Juni. Das Achtelfinalspiel zwischen Österreich und der Türkei sollte ebenfalls die Massen anziehen. Doch das Highlight war wie erwartet der Auftritt der großen Fangemeinde der Niederlande. Das Spiel gegen die Franzosen selbst endete zwar nur 0:0, aber 25.000 Fans in Orange sorgten für eine unglaubliche Stimmung in der Stadt. Und was auch wichtig war: Es blieb bei allen Partien in Leipzig mit wenigen Ausnahmen absolut friedlich.

DFB-Auswahl überzeugt und fliegt unglücklich raus

Einen großen Anteil an der guten Stimmung während des Turniers hatte auch die Auswahl des Gastgebers. Bundestrainer Julian Nagelsmann war es gelungen, eine starke Mannschaft zu formen, die begeistern konnte. Wer hätte das noch ein Jahr zuvor gedacht? Das Auftaktspiel am 14. Juni geriet zu einem Fest. 5:1 fegten die Deutschen über Schottland hinweg und entfachten eine große Euphorie. Zumal auch das zweite Vorrundenspiel gegen Ungarn gewonnen wurde, gegen die Schweiz gab es zum Abschluss ein 1:1. Im Achtelfinale gegen Dänemark wurde es hitzig, heftige Gewitter sorgten für eine lange Unterbrechung. Den Sieg sicherte sich das DFB-Team mit 2:0.

Das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark ging unfreiwillig in die Verlängerung.

Es folgte das vorgezogene Endspiel gegen Spanien, welches am Ende einen glücklichen Sieger sah. Deutschland kam zunächst durch Florian Wirtz kurz vor Ende der regulären Spielzeit zum 1:1-Ausgleich. Dann folgte die wohl meist diskutierte Szene der EM: Marc Cucurella sprang der Ball im Strafraum klar an die Hand, der Elfmeterpfiff blieb aus. Und Mikel Merino schickte ganz Fußball-Deutschland in der 119. Minute ins Tal der Tränen. Spanien holte sich schließlich den Titel durch einen Sieg im Finale gegen England.

2025: Leipzig freut sich auf Turnfest, Dresden auf die Finals

Auch im kommenden Jahr darf sich Leipzig auf ein sportliches Großereignis freuen. Vom 28. Mai bis 1. Juni treffen sich 80.000 Aktive und Hunderttausende Besucher in der Messestadt zum Turnfest. Und wieder werden viele fleißige Helfer gesucht und sicher auch gefunden. Dabei wird auch eine Turn-EM stattfinden. Und vom 31. Juli bis zum 3. August stehen in Dresden die Finals an. In insgesamt 19 Sportarten werden deutsche Meistertitel vergeben.

rei