Fußball | EM-Quali Deutsche U21 in Halle vor "schwerer Aufgabe" gegen Israel Stand: 25.03.2024 15:07 Uhr

Nach dem Dämpfer gegen den Kosovo hofft die deutsche U21 in der EM-Quali am Dienstagabend gegen Israel zurück in die Spur zu finden. Für Julian Eitschberger könnte es ein ganz besonderes Spiel werden.

Neuer Gegner, alte Aufgabe: Auf die deutsche U21 wartet am Dienstag (18 Uhr) gegen Israel das zweite Abwehrbollwerk binnen weniger Tage. Zuletzt hatte sich die DFB-Auswahl beim 0:0 gegen den Kosovo 90 Minuten lang die Zähne ausgebissen.

Di Salvo warnt vor torgefährlichem Gegner

Auch das noch punktlose Schlusslicht aus Israel dürfte in Halle wohl mit einem Remis zufrieden sein. "Der Unterschied ist, dass sie torgefährlicher sind als die Kosovaren. Deswegen erwarten wir ein schweres Spiel", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz am Montag (25.04.2024).

Nach dem 0:0 gegen den Kosovo überwog die Enttäuschung bei der deutschen U21.

Gegen den Kosovo habe sich seine Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit schwergetan - auch, weil der Gegner "extrem passiv" spielte. "Sie haben die Räume eng gemacht, da mussten wir als Mannschaft erst einmal reinkommen. Trotzdem hätten wir von Beginn an mutiger nach vorne spielen müssen."

Kommt Eitschberger in seinem "Wohnzimmer" zum Einsatz?

Personell kann die Di Salvo aus dem Vollen schöpfen. Mit im Kader steht auch Julian Eitschberger, für den sein zweiter Einsatz für die U21 ein ganz besonderer werden könnte. Schließlich findet die Partie am Dienstagabend in seinem "Wohnzimmer" statt. Der 20-jährige Innenverteidiger ist Stammspieler beim Halleschen FC und hatte im vergangenen Oktober gegen Bulgarien sein Debüt in der U21 des DFB gegeben.

Ob Eitschberger vor den gut 4.000 erwarteten Fans zum Einsatz kommt, ließ Di Salvo noch offen. Dennoch stellte er klar: "Wir haben großes Vertrauen in Julian. Er hat bisher immer tolle Leistungen im Training gezeigt. Er hat sich super eingefunden. Ob er spielt, kann ich noch nicht sagen. Da entscheidet auch das Bauchgefühl."

HFC-Verteidiger Julian Eitschberger könnte gegen Israel zu seinem zweiten Länderspiel-Einsatz kommen.

Israel punktloses Schlusslicht

Doch ob mit oder ohne Eitschberger - einen weiteren Ausrutscher darf sich die deutsche Mannschaft nach dem Verlust der Tabellenführung an Polen kaum erlauben. Bislang hat Israel alle vier Spiele verloren - auch, weil das Team als Folge des Konflikts in Nahost derzeit keine echten Heimspiele austragen kann. Die Partie am vergangenen Donnerstag gegen Polen (1:2) fand in Jena statt.

"Für Israel ist es eine schwierige Phase, das wissen wir. Das ist für das ganze Land und für die ganze Mannschaft sicher nicht einfach. Vielleicht stehen sie auch auch diesem Grund nicht da, wo sie stehen könnten", sagte Di Salvo. "Die Tabelle spiegelt nicht die Leistung der Mannschaft wider. Sie waren besser als diese null Punkte."

DFB-Auswahl auf Kurs

Tatsächlich ist Israel im U21-Bereich traditionell stark, bei der EM im vergangenen Jahr zog das Team unter anderem nach einem 1:1 gegen Deutschland in der Gruppenphase sogar ins Halbfinale ein. Israel nimmt als Folge im Sommer an den Olympischen Spielen in Paris teil - anders als das DFB-Team.

Eine EM-Teilnahme 2025 in der Slowakei ist für Israels aktuellen Jahrgang indes schon in weite Ferne gerückt, Deutschland dagegen ist voll im Rennen. Mit 13 Punkten liegt der dreimalige U21-Europameister in der EM-Qualifikationsgruppe D hinter Polen (15), das allerdings ein Spiel mehr absolviert hat. Für Spannung ist somit gesorgt, da nur der Gruppensieger sicher zur EM fährt.

Antonio Di Salvo liegt mit der deutschen U21 klar auf EM-Kurs.

Zweite Partie gegen Israel im September

Derweil steht auch fest, dass das im Oktober nach dem Angriff der Hamas kurzfristig abgesagte zweite Qualifikationsspiel gegen Israel am 4. September nachgeholt wird. Ort und Uhrzeit der Begegnung, die ursprünglich für den 17. Oktober in Petach Tikwa vorgesehen war, sind noch offen.

Da der 4. September ein Mittwoch ist, wird die Mannschaft von Di Salvo nach dem Bundesliga-Wochenende nur wenig Zeit zur Vorbereitung haben. Israel muss jedoch drei Spiele innerhalb einer Woche nachholen - am 7. September geht es gegen Estland, drei Tage später gegen den Kosovo.

red/sid