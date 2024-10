Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlauer HV holt knappen Auswärtssieg bei Eintracht Hagen Stand: 18.10.2024 22:06 Uhr

Der Dessau-Roßlauer HV hat bei Eintracht Hagen den zweiten Ligasieg in Serie eingefahren. Beim 32:30 (13:13)-Erfolg bekamen die "Biber" im genau richtigen Moment den Fuß in die Tür, übernahmen die Führung und gaben diese anschließend nicht mehr her.

Umkämpfte erste Hälfte

Die Begegnung zwischen den auf Rang 13 platzierten "Bibern" und dem Tabellensechzehnten Hagen startete äußerst umkämpft. Leistungsgerecht stand nach zehn Minuten ein 5:5 zu Buche. Daraufhin konnte sich die Eintracht mehrfach in Front werfen, doch der DRHV – angeführt vom wieder einmal glänzend aufgelegten Yannick Danneberg – schlug immer wieder zurück. Mit dem Halbzeitstand von 13:13 ging es in die Kabinen.

"Biber" legen rechtzeitig wieder zu

Den besseren Start in Halbzeit zwei erwischte zweifelsohne der Gastgeber aus Nordrhein-Westfalen, der sich binnen fünf Minuten mit vier Treffern in Front werfen konnte (13:17/35.). Doch der DRHV schaffte es rechtzeitig, den Fuß in die Tür zu bekommen und stellte wiederum fünf Minuten später auf Ausgleich (19:19/40.). Mit Beginn der Schlussphase wechselte die Führung daraufhin auf Seiten der "Biber", die diese bis zum Abpfiff auch nicht mehr hergaben. Mann des Abends war Yannick Danneberg, der zwölf Treffer erzielte.

pti