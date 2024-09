Fußball | Regionalliga Daniel Meyer bleibt Sportdirektor des Halleschen FC Stand: 06.09.2024 10:39 Uhr

Im Mai kam der 44-Jährige, um eine neue Mannschaft aus dem Boden zu stampfen. Der Vertrag lief zunächst bis Ende August. Jetzt steht fest: Der Hallesche FC will auch in den kommenden Jahren mit Meyer zusammenarbeiten.

Aus der kurzen Affäre wird eine längere Beziehung: Daniel Meyer bleibt Sportdirektor des Halleschen FC und wird nach Vereinsangaben "in den kommenden Jahren" den Klub sportlich und strategisch prägen. Der 44-Jährige war im Mai dieses Jahres nach dem Abstieg des HFC aus der 3. Liga mit dem Neuaufbau beauftragt worden. Seine Beschäftigung sollte zunächst bis Ende August dauern.

25 Spieler verließen den HFC - 23 kamen

"In den letzten sehr intensiven Monaten konnten wir uns jederzeit auf Daniel Meyer verlassen und davon überzeugen, dass er für den HFC der ideale Sportdirektor ist. Wir sehen den HFC auf einem sehr guten Weg und sind überzeugt, dass Daniel Meyer auch zukünftig ganz wesentliche Impulse setzen wird", begründete der Präsident Jürgen Fox die Vorstandsentscheidung.

Meyers Auftrag war eine Mammutaufgabe: 25 Spieler verließen im Sommer den Verein, 23 Akteure, darunter auch drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, holte Meyer zusammen mit dem neuen Cheftrainer Mark Zimmermann. Aktuell rangieren die Hallenser mit zehn Punkten aus sechs Spielen auf dem vierten Platz.

Daniel Meyer mit HFC-Präsident Jürgen Fox.

Meyer bedankt sich für Vertrauen

Meyer, der zuvor als Cheftrainer u.a. bei Erzgebirge Aue und Eintracht Braunschweig gearbeitet hatte, sagte zu seiner Weiterbeschäftigung: "Wir haben in den vergangenen Wochen in einem Kraftakt den Club nach dem Abstieg gemeinsam neu aufgestellt. Ich bedanke mich für das Vertrauen in meine Arbeit und freue mich darauf, den eingeschlagenen Weg in dieser verantwortungsvollen Position weiter mitzugestalten."

SpiO/pm