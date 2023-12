Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC in Jena – das Erfurt-Debakel schwebt über der Partie Stand: 15.12.2023 14:15 Uhr

Für den Chemnitzer FC geht es in der Fußball-Regionalliga erneut nach Thüringen: Die zurückliegende 2:7-Pleite in Erfurt wirkte vor dem Kracher bei Carl Zeiss Jena wenig verwunderlich noch nach. Der FCC jedoch will sich davon nicht blenden lassen.

Es ist schon Mitte Dezember der offizielle Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Regionalliga: Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem Chemnitzer FC. Die Begegnung am Sonnabend, 14:00 Uhr, im Ernst-Abbe-Sportfeld überträgt "Sport im Osten" im Livestream.

Tiffert würde immer noch gerne Tabula rasa machen

Ganz so viel vorausgeblickt wurde bei beiden Mannschaften in dieser Woche nicht. Zu heftig, gleich mit 2:7, fiel die jüngste Niederlage von Chemnitz aus. Nach der Klatsche im kalten Erfurt war CFC-Trainer Christian Tiffert stinksauer und seine Laune ist seitdem nicht viel besser geworden: "Ich muss mir ganz genau überlegen, was ich am Wochenende machen werde. Ich sage das mal etwas provokativ: Am liebsten würde ich eine komplett neue erste Elf aufstellen", so der Ex-Bundesliga-Profi im Kicker.

CFC-Duo kehrt zurück

Zwei Neue dürften auf jeden Fall kommen, denn Kapitän Tobias Müller und Torjäger Dejan Bozic kehren nach Gelbsperren ins Team zurück. Ungewöhnlich: Auch CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand äußerte sich am Montag auf der Homepage des Vereins und sprach von einer "herben Enttäuschung. Nach einer 2:0-Führung so auseinanderzubrechen ist für mich nicht akzeptabel. Mit einer derartigen Einstellung in der zweiten Halbzeit kann man sich vor den eigenen Fans nicht verkaufen." Trainer Tiffert nahm er von der Kritik aus.

Jenas Trainer René Klingbeil (li.) und CFC-Coach Christian Tiffert. In zwei Duellen hieß es 1:0 und 0:0 aus Sicht von Klingbeil.

Klingbeil bewertet CFC-Debakel "auf keinen Fall zu hoch"

Das 2:7 des kommenden Gegners beim eigenen Erzrivalen RWE betrachten sie beim FC Carl Zeiss sehr distanziert. Als wolle man den Himmelblauen bloß keine Motivationshilfe geben. So merkt FCC-Trainer René Klingbeil an: "Es war auf Schneeboden und sie führten dort ja auch schon 2:0. Wir haben uns auch das Spiel davor, den Heimsieg gegen Viktoria Berlin, angesehen. Wir haben ein Sammelsurium aus verschiedenen Blickwinkeln, und wir werden das letzte Spiel auf keinen Fall zu hoch bewerten."

Kunz noch privat mit Chemnitz verbunden

Auch Jena-Keeper Kevin Kunz, dessen Frau aus Chemnitz kommt, wo er zwischen 2015 und 2018 aktiv war, erwartet "einen extrem schweren Gegner, das letzte Spiel darf man nicht überbewerten. Man hat das auch in der Bundesliga bei den Bayern in Frankfurt (Anm. der Red. 1:5) gesehen, dass so etwas einmal vorkommen kann. Ich glaube, es wird ein sehr enges und kampfbetontes Spiel." Sein Trainer rechnet mit einem "rassigen Duell, es wird klappern, das gehört in so einem Klassiker aber auch mal dazu."

Jenas Trainer René Klingbeil (re.) kann auf den formstarken Torhüter Kevin Kunz bauen.

Jena mit toller Bilanz zuletzt und Fort-Knox-Defensive

Jena pausierte vergangenes Wochenende, trainierte auf Rasen und entschied zuvor das Thüringen-Derby gegen Meuselwitz mit 1:0 für sich. Der Aufstiegsaspirant kam zu Beginn der Saison nicht auf Touren, auch der Saisonstart mit dem 0:0 in Chemnitz war keine Glanzleistung. Doch die Blau-Gelb-Weißen schafften die Trendwende: Aus den vergangenen neun ungeschlagenen Pflichtspielen holte die Klingbeil-Elf sieben Siege und zwei Remis, in den vergangenen sechs Regionalliga-Partien gab es satte 16 Zähler, in den vergangenen fünf kassierte der FCC keinen einzigen Gegentreffer.

Der junge Rechtsaußen Max Roscher (20) kann nach mehr als einem Jahr Pause wegen einer Sprunggelenksverletzung wieder mittrainieren. Er hofft auf Einsätze in der Rückrunde. Das Angriffstalent hatte sich im September 2022 beim 4:0 des CFC gegen Jena verletzt.

1995: Als sich Jena und Chemnitz in kurzer Zeit im DFB-Pokal und der 2. Liga begegneten

cke