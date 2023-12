Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC gelingt Reha im Jenaer Paradies Stand: 16.12.2023 16:07 Uhr

Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet beim formstarken FC Carl Zeiss Jena hat sich der Chemnitzer FC für das jüngste Debakel in Erfurt rehabilitiert. Die Sachsen setzten sich am Sonnabend beim FC Carl Zeiss durch.

Der Chemnitzer FC hat das Traditionsduell beim FC Carl Zeiss Jena am Sonnabend überraschend mit 1:0 gewonnen. Damit rehabilitierten sich die Himmelblauen ausgerechnet im Jenaer Paradies für die 2:7-Klatsche eine Woche zuvor bei Rot-Weiß Erfurt. Und beendeten nebenbei eine imposante Serie der Gastgeber, die zuvor sieben Partien nicht verloren hatten und dabei fünf Mal als Sieger vom Platz gegangen waren.

Lange sahen die Zuschauer eine eher zerfahrene Auseinandersetzung. Prickelnde Torszenen gab es zunächst nicht zu bestaunen. Jena hatte mehr vom Spiel, kam aber ebenso wenig durch wie die Gäste, die sich nicht verstecken wollten. Erst nach rund einer halben Stunde nahm das Geschehen mehr Fahrt auf. Dafür zuständig waren die Thüringer.

Jena schnuppert an der Führung

Krauß prüfte von links Schlussmann Wunsch, der Stammkeeper vom Saisonbeginn stand für den erkrankten Birke wieder im Kasten (29.). Dann rettete die CFC-Abwehr in höchster Not, als Verkamp von halbrechts zum Abschluss kam (30.). Auch bei Gipsons Abschluss passte Wunsch auf (33.). Schließlich wurde Jenas Mittelstürmer Löder am Fünfer noch am Abschluss gehindert (34.). Einen hatten aber auch die Himmelblauen noch im Köcher: Damer zirkelte einen Freistoß von halblinks an den linken Außenpfosten (39.).

Die Verteidiger Bastian Strietzel (Jena, li.) und Robert Zickert im Luftduell.

Bozic schließt tolle CFC-Kombination ab

Nach der Pause passierte zehn Minuten erst einmal gar nichts. Dann ging es aber zur Sache. Nach einer Traumkombination brachte Bozic die Gäste in Führung (56.). Jena antwortete wütend. Löder hatte den Ausgleich postwendend und im Doppelpack vor Augen: Erst köpfte der Torjäger auf den Oberschenkel von Wunsch (59.), dann schob er die Kugel links neben das Tor (60.).

Chemnitz stand danach besser. Bozic scheiterte an Jenas Schlussmann Kunz (75.), zwei Minuten später verzog Ampadu knapp. So blieb es bis zum Schluss spannend, aber die CFC-Defensive, die in Erfurt nach der Pause noch fünf Gegentreffer kassiert hatte, ließ nur noch Halbchancen zu.

Elias Löder (re.) vergab den Ausgleich für Jena.

Jena noch gegen Zwickau

Weiter geht es für Jena bereits am Dienstag gegen den FSV Zwickau. Der CFC kann in die Winterpause gehen. Und das mit einem für die Seele wichtigen Erfolgserlebnis.

