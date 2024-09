Fußball | Sachsenpokal Chemnitzer FC empfängt Dynamo Dresden zum Pokalkracher Stand: 10.09.2024 16:19 Uhr

In der 3. Runde des Sachsenpokals kommt es zu einem echten Leckerbissen: Rekordsieger Chemnitzer FC empfängt Titelverteidiger Dynamo Dresden. Erzgebirge Aue ist im Lokalduell gegen Siebtligist VfB Annaberg gefordert.

Das ergab die Auslosung am Dienstag (10. September). Die dritte Pokalrunde ist für das Wochenende 12./13. Oktober angesetzt. Dynamo und Aue hatten als Drittligisten in den ersten beiden Runden ein Freilos.

Für Dynamo gibt es damit ein Wiedersehen mit Ex-Spieler Chris Löwe, der mittlerweile Sportdirektor bei den Himmelblauen ist. Zuletzt hatten beide Mannschaften in der Vorbereitung auf die neue Saison im Juli gegeneinander gespielt - der CFC gewann mit 1:0.

Zwickau bei Oberligist Freital

Daneben zog "Losfee" Reiner Spänkuch, mit 89 Jahren der älteste Volunteer in Leipzig bei der zurückliegenden Fußball-Europameisterschaft, unter anderem die Partien zwischen Oberligist SC Freital und Regionalligst FSV Zwickau. Auch der FC Eilenburg hat eine knifflige Aufgabe vor der Brust. Die Nordsachsen gastieren bei Oberligist FC Grimma, der in der 2. Runde den VFC Plauen aus dem Wettbewerb gekegelt hatte.

Der 1. FC Lok Leipzig und die BSG Chemie Leipzig haben auf dem Papier vermeintlich machbare Aufgaben erwischt. Lok reist zu Siebtligist TSV Rotation Dresden, die BSG ist ebenfalls auswärts bei der SG Weixdorf aus der Landesklasse gefordert.

Die 3. Runde im Überblick

TSV Rotation Dresden - 1. FC Lok Leipzig

VfB Annaberg 09 - FC Erzgebirge Aue

Chemnitzer FC - SG Dynamo Dresden

SV Germania Mittweida - FSV Oderwitz 02

SV Lipsia 93 Eutritzsch - SG Handwerk Rabenstein

SC Freital - FSV Zwickau

FSV Kemnitz - VfB Empor Glauchau

SV Eiche Reichenbrand - FSV Budissa Bautzen

SSV Markranstädt - VfB Auerbach

SG Weixdorf - BSG Chemie Leipzig

Dresdner SC - BSG Stahl Riesa

FSV Motor Marienberg - ESV Lok Zwickau

Hoyerswerdaer FC - SV Tapfer Leipzig

FC Grimma - FC Eilenburg

Oberlungwitzer SV - HFC Colditz

SV Merkur 06 Oelsnitz - FV Dresden 06 Laubegast

Aue thront an der Drittligaspitze, Dynamo lauert

Aue und Dynamo steigen als große Favoriten in den Wettbewerb ein. Beide Teams blicken auf einen starken Start in der laufenden Drittligasaison zurück. Aue thront nach vier Siegen aus vier Spielen verlustpunktfrei an der Spitze. Dresden musste bisher eine Niederlage hinnehmen - ausgerechnet im emotionalen Sachsenderby am 3. Spieltag, das die Veilchen mit 2:0 gewannen. Sachsenpokal-Titelverteidiger Dynamo ist darüber hinaus noch im DFB-Pokal vertreten, wo man in der ersten Runde gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf überraschte und nun auf Darmstadt 98 trifft.

2. Runde: Nur Plauen strauchelt

Allerdings dürften die beiden Erzrivalen auch vor der Konkurrenz im Landespokal gewarnt sein. In der 2. Runde am vergangenen Wochenende gaben sich die Regionalligisten - mit Ausnahme von Plauen - keine Blöße. Chemie Leipzig (8:1 gegen Blau-Gelb Mülsen), Chemnitz (6:0 gegen BSV 53 Irfersgrün), Eilenburg (4:2 gegen Post SV Dresden), Zwickau (2:0 gegen Dresden Striesen) und Lok Leipzig (2:1 gegen SG Taucha) lösten ihre Pflichtaufgaben.

Rekordpokalsieger ist der Chemnitzer FC mit elf Titeln bei 15 Finalteilnahmen. Dynamo und Aue stehen jeweils bei vier Siegen (zweite Mannschaften ausgenommen). Der FSV Zwickau wartet trotz fünf Finalteilnahmen noch auf den Premierensieg im Landespokal.

SpiO