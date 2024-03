Boxen Chemnitzer Boxerin Klötzer ist bei Olympia dabei Stand: 13.03.2024 08:04 Uhr

Von Chemnitz über Busto Arsizio nach Paris: das sächsische Box-Talent Maxi Klötzer darf zu den Olympischen Spielen. Bei einem Quali-Turnier in Italien gelang der Fliegengewichtlerin Historisches.

Die Chemnitzerin Maxi Klötzer hat als erste und bisher einzige deutsche Boxerin das Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris in diesem Jahr sicher. Beim ersten Qualifikationsturnier im italienischen Busto Arsizio zog die 23-Jährige am Montag (11.03.2024) ins Halbfinale ein – und sicherte sich damit einen der vier Quotenplätze.

Klötzer besiegt Vize-Weltmeisterin

In der Fliegengewichts-Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm besiegte Klötzer im entscheidenden Viertelfinal-Duell die aktuelle Vize-Weltmeisterin Alua Balkibekowa aus Kasachstan knapp durch Mehrheitsentscheid (3:2 Punktrichterstimmen). Zuvor hatte Klötzer auch Rita Soares aus Portugal und Yi-Xuan Guo aus Taiwan besiegt. Die Halbfinals und Finals wurden in Italien nicht ausgeboxt.

Für Klötzer (li.) ist die Olympia-Teilnahme der größte Erfolg ihrer Karriere.

Auch Superschwergewichtler Tiafack qualifiziert

Ebenfalls für Paris qualifizierte sich bereits Nelvie Tiafack aus Bergheim. In der Superschwergewichts-Klasse über 92 Kilogramm gewann der Europameister von 2022 alle seine vier Kämpfe darf sich nun auf die Olympischen Spiele freuen. Der 25-Jährige zählt zu den deutschen Box-Toptalenten.

Nächste Quali-Chance in Bangkok

Insgesamt elf deutsche Boxerinnen und Boxer waren beim ersten Welt-Qualifikationsturnier in Italien an den Start gegangen, Ende Mai gibt es in Bangkok eine weitere Chance auf die Olympia-Tickets. "Dort wollen wir unsere Delegation für Paris noch erweitern. Unser Ziel sind zwei bis vier zusätzliche Qualifikationsplätze, sodass wir mit einem größeren Team nach Paris fahren, als zu den letzten Spielen in Tokio", sagte Sportdirektor Michael Müller im Sportschau-Interview. Bei den Spielen in Japan war der Deutsche Boxsportverband (DBV) mit drei Athleten angereist und ohne Medaille geblieben.

----------

dh/dpa