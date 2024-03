Qualifikationsturnier in Italien Tiafack und Klötzer sichern Olympia-Ticket im Boxen Stand: 12.03.2024 14:40 Uhr

An den Boxwettbewerben der olympischen Spiele in Paris werden mindestens zwei Deutsche teilnehmen. Nelvie Tiafack löste das Olympia-Ticket im Superschwergewicht (+92 Kg) der Männer, Maxi Klötzer gelang die Qualifikation im Fliegengewicht (bis 50 Kg) der Frauen.

Bei den Europaspielen in Krakau im vergangenen Sommer waren die deutschen Boxerinnen und Boxer noch leer ausgegangen. Jetzt lief es für den deutschen Boxsportverband (DBV) besser: „ Ich hatte im Vorfeld eine bis zwei Qualifikationen als Ziel benannt. Dass es jetzt so passend aufgegangen ist, ist natürlich sehr schön “, sagte DBV-Sportdirektor Michael Müller im Sportschau-Interview. “ Aber das gesamte Team hat überzeugende Leistungen gezeigt – auch Kämpfer und Kämpferinnen, die die Qualifikation noch nicht sichern konnten und vorher aus dem Turnier ausgeschieden sind “. Elf Deutsche waren beim ersten Welt-Qualifikationsturnier angetreten. Für alle in Italien Erfolglosen wird es noch eine weitere Chance zur Qualifikation bei einem Turnier in Bangkok im Juni geben.

Tiafack untermauert Ambitionen

Einer der Gewinner des Turniers in Italien ist Nelvie Tiafack aus Bergheim. Der Europameister von 2022 zählt international zu den Spitzenathleten in der Gewichtsklasse über 92 Kg und er untermauerte seine Ambitionen. Er gewann drei seiner vier Kämpfe einstimmig nach Punkten. Lediglich im finalen Kampf gegen den Serben Dusan Veletic sahen ihn nicht alle Punktrichter vorn. Für eine Mehrheitsentscheidung (3:1, 1 x Unentschieden) reichte es trotzdem. „ Wie Nelvie Rückschläge weggesteckt hat, um sein großes Ziel zu erreichen, war herausragend “, sagt Michael Müller. „ Der Glaube an die eigene Stärke hat beeindruckt “.

Klötzer mit Sieg gegen Vize-Weltmeisterin

Auch Maxi Klötzer aus Chemnitz überzeugte beim Turnier in Italien. Sie besiegte im finalen Kampf die aktuelle Vize-Weltmeisterin aus Kasachstan knapp durch Mehrheitsentscheid (3:2 Punktrichterstimmen) und sicherte sich damit die Qualifikation in der Gewichtsklasse bis 50 Kg. „ Auch dieses Ergebnis zeigt, dass unsere Athletinnen näher an die Weltspitze gerückt sind “, sagt Müller.

Maxi Klötzer (links)

Weiteres Qualifikationsturnier im Juni

Die letzte Chance zur Olympiaqualifikation werden die deutschen Boxerinnen und Boxer bei einem weiteren Turnier in Thailand bekommen, das im Juni stattfinden wird. „ Dort wollen wir unsere Delegation für Paris noch erweitern. Unser Ziel sind 2 bis 4 zusätzliche Qualifikationsplätze, so dass wir mit einem größeren Team nach Paris fahren, als zu den letzten Spielen in Tokio “, sagt der Sportdirektor. Bei den Spielen in Japan war der DBV mit einem Team aus drei Aktiven angereist und ohne Medaille geblieben.