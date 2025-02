Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig verpflichtet Mittelfeldspieler Aliji Stand: 02.02.2025 17:18 Uhr

Chemie Leipzig hat am Sonntag den zweiten Winter-Neuzugang vorgestellt. Mittelfeldspieler Valon Aliji wird künftig für die BSG auf dem Feld stehen. Das 19-jährige Talent kommt aus der Berlin-Liga.

Nach der Verpflichtung von Abwehrspieler Rajk Lisinski hat sich die BSG Chemie Leipzig nun auch im Mittelfeld verstärkt. Wie der Verein am Sonntag (02.02.) mitteilte, wechselt Valon Aliji vom Berliner SC nach Leutzsch. Der 19 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.

David Bergner von der Einstellung überzeugt

"Valon ist ein junger, talentierter Spieler, der technisch und mental alle Anlagen mitbringt. (...) Als Balljäger scheut er keinen Meter und nimmt es geradezu persönlich, wenn er einen Zweikampf verliert. Eine solche Einstellung brauchen wir jetzt im Kampf gegen den Abstieg", so David Bergner, Sportlicher Leiter und Interimstrainer der BSG.



Ein Wechsel in die Regionalliga stand bei Aliji offenbar schon zu Saisonbeginn an. Da dieser nicht zustande gekommen sei, habe er sich nach Angaben der BSG in der Berlin-Liga fit gehalten. Für den Berliner SC kam er sechsmal zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.

Chemie-Fans als entscheidender Faktor

Von seinem neuen Arbeitgeber war Aliji schnell überzeugt. Er freut sich vor allem auf die große Unterstützung der Fans: "Ich habe die Regionalliga immer verfolgt und weiß daher, dass Chemie ein Verein mit richtig starken Fans ist. Das hat bei meiner Entscheidung, hierherzukommen, eine wichtige Rolle gespielt", so Aliji.

SpiO/pm