Fußball | Thüringenpokal Carl Zeiss Jena und ZFC Meuselwitz gehen sich im Halbfinale aus dem Weg

Die beiden verbliebenen Regionalliga-Vertreter FC Carl Zeiss Jena und ZFC Meuselwitz bekommen es im Halbfinale des Thüringenpokals jeweils mit einem Underdog zu tun. Der FCC muss zum Stadtduell, der ZFC nach Weida.

Die beiden Favoriten gehen sich im Halbfinale des Thüringenpokals aus dem Weg. Das ergab die Auslosung am Sonntag (4. Februar) im Rahmen der Hallenlandesmeisterschaft in Apolda. Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand verschaffte dabei Thüringenligist SV Schott Jena das Stadtderby gegen Titelverteidiger FC Carl Zeiss. Der ZFC Meuselwitz reist derweil zum FC Thüringen Weida, der in der Thüringenliga aktuell auf Rang drei liegt. Die Duelle finden am Wochenende des 23./24. März statt. Sollten beide Regionalligisten ihrem Anspruch gerecht werden, würde das Endspiel auf der Meuselwitzer Glaserkuppe stattfinden. Der Finalsieger qualifiziert sich für den lukrativen DFB-Pokal.

Meuselwitz schmeißt Erfurt raus

Der ZFC hatte sich im Viertelfinalkrimi mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen Ligakonkurrent FC Rot-Weiß Erfurt durchgesetzt. Der FCC übersprang die Siebtliga-Hürde Wüstheuterode locker mit 6:0. Schott versetzte Thüringenliga-Spitzenreiter Wismut Gera eine 4:0-Abreibung, während sich Weida mit 3:0 in Gispersleben durchsetzen konnte.

Objekt der Begierde – die Trophäe im Thüringenpokal.

Die Halbfinals im Überblick:

SV Schott Jena - FC Carl Zeiss Jena

FC Thüringen Weida - ZFC Meuselwitz

red