Fußball | Regionalliga BVB-Talent Simic kickt künftig für Rot-Weiß Erfurt

Nächstes Talent für Rot-Weiß Erfurt: Die Thüringer holten nun einen Flügelspieler mit starkem linkem Fuß aus Dortmund.

Bei Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Erfurt soll künftig der Dortmunder Noa-Gabriel Simic den Flügel beleben. Wie RWE am Mittwoch (28.06.2023) bekannt gab, kommt der 18-Jährige per Leihe von Borussia Dortmunds U19. In Erfurt unterschrieb er für ein Jahr.

Gerber: "Junger, talentierter Spieler"

Simic spielte zuletzt in der A-Junioren-Bundesliga West, wo er in der vergangenen Saison in 13 Spielen zweimal selbst traf und vier Tore vorbereite. RWE-Trainer Fabian Gerber ist sich aber sicher, dass sich der Linksfuß auch im Männer-Bereich durchsetzen wird. "Gabi ist ein junger, talentierter Spieler mit guter Ausbildung in Augsburg und Dortmund", wird Gerber in der Mitteilung des Vereins zitiert. "Mit seinem starken linken Fuß kann er offensiv auf beiden Seiten und auch in der Mitte spielen. Wir freuen uns, dass er seine ersten Schritte im Männer-Fußball bei uns machen will und auf eine hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit."

