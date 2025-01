Fußball | Testspiel Bozic und Baumgart mit CFC-Comeback – Erfurt, Zwickau, Plauen und Chemie siegen Stand: 25.01.2025 15:45 Uhr

Trotz einer Niederlage im letzten Testpiel haben zwei lang vermisste Comebacker beim Chemnitzer FC allen Grund zur Freude. Derweil gibt sich Chemie Leipzig in Grimma keine Blöße. Auch Erfurt, Zwickau und Plauen siegen.

Auch wenn der Chemnitzer FC die Generalprobe vor dem Regionalliga-Wiederanpfiff verloren hat, gab es bei den Himmelblauen am Samstagnachmittag (25. Januar) einigen Grund zur Freude. Bei der 1:2-Niederlage vor 340 Zuschauern auf dem Kappel-Sportplatz gegen Nordstaffel-Spitzenreiter TSV Havelse feierten sowohl Dejan Bozic als auch Tom Baumgart nach monatelanger Verletzungspause ihre Comebacks.

Jongmin Seo und Ephraim Eshele klatschen nach der CFC-Führung gegen Havelse ab.

Havelse kontert Seos Führung

Angreifer Bozic hatte aufgrund einer hartnäckigen Schambeinentzündung seit Anfang Mai 2024 kein Spiel mehr bestreiten können, Baumgart wurde seit vergangenem August von einem Knochenmarködem im rechten Sprunggelenk gestoppt. Die beiden Routiniers durften in der zweiten Halbzeit aufs Feld.



Zuvor hatte Jongmin Seo den CFC per Volley in Führung gebracht (26.), jedoch glich Besfort Kolgeci (30.) zeitnah mit einem direkten Freistoßtor aus. Mick Dudras schob den Ball dann kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde aus spitzem Winkel zur Entscheidung für Havelse ins Netz (73.).

RWE-Trainer Fabian Gerber.

RWE gewinnt Nordost-Duell

Einen knappen 3:2-Erfolg erspielte sich derweil der FC Rot-Weiß Erfurt gegen Ligakonkurrent FC Eilenburg. 320 Zuschauer an der Grubenstraße sahen, wie Routinier Andy Trübenbach früh das 1:0 für RWE erzielte (3.). Eilenburgs Noah Baumann sorgte alsbald (18.) für den späteren Halbzeitstand. Zwei Tore im Verlauf der zweiten Hälfte (67./78.) brachten die Gastgeber von Trainer Fabian Gerber dann endgültig auf die Siegerstraße. Lennert Möbius gelang in den Schlussminuten lediglich Ergebniskosmetik (85.).

VFC-Torschütze Melvin Berkemer bekommt von Trainer Karsten Oswald den Weg gewiesen.

Klarer Erfolge für Plauen

Der VFC Plauen hat sich noch einmal Selbstvertrauen für das am Dienstagabend (28. Januar, 19 Uhr im SpiO-Liveticker) anstehende Nachholspiel gegen den Halleschen FC geholt. Die Mannschaft von Trainer Karsten Oswald machte beim 3:0 über Oberligist Wacker Nordhausen schon vor der Pause alles klar. Can-Deniz Tanriver, Melvin Berkemer und Kingsley Akindele trafen allesamt vor dem Seitenwechsel.

Er trifft und trifft und trifft und trifft: Zwickau-Routinier Marc-Philipp Zimmermann (Archivbild).

Zimmermann-Viererpack für Zwickau

Mann des Tages für den FSV Zwickau war einmal mehr Strafraumaltmeister Marc-Philipp Zimmermann. Der Angreifer netzte beim 6:1-Kantersieg über Oberligist Germania Halberstadt vierfach (32./49./55./75.). Zudem trugen sich Maximilian Somnitz (5.) und Sandro Sengersdorf (81.) in die Schützenliste ein. Den Halberstädter Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 4:1 erzielte Denis Vukancic (73.).

Probespieler Aliji trifft doppelt für Chemie

Auch Chemie Leipzig siegte standesgemäß mit 5:0 (2:0) bei Oberligist FC Grimma. Vor 134 Fans im Husarensportpark der Muldestadt ebneten Timo Mauer und Florian Kirstein den Grün-Weißen noch im ersten Durchgang den Weg (27./45.). Im Anschluss machten es Tim Bunge (54.) und Valon Aliji, Probespieler von Sechstligist Berliner SC, per Doppelpack (56./83.) deutlich für das Team von Interimstrainer David Bergner.

Timo Mauer (vorn, Archivbild) eröffnete den Chemie-Torreigen in Grimma.

Countdown zum Regionalliga-Wiederanpfiff

Nach der Absage des eigentlich für Sonntag im heimischen Alfred Kunze-Sportpark angesetzten Nachholspiels gegen den ZFC Meuselwitz hatte die BSG den Test kurzfristig ausgemacht. Zum Regionalliga-Jahresauftakt erwartet Chemie nun am kommenden Samstag (1. Februar, 13 Uhr) den FSV Luckenwalde. Erfurt, das am Sonntag (26. Januar) noch gegen Bamberg testet, muss im Spitzenspiel (1. Februar, 16 Uhr live bei SPORT IM OSTEN) zum Halleschen FC. Chemnitz wiederum reist tags darauf zum prestigeträchtigen Bezirksderby nach Zwickau (So., 13 Uhr, im SpiO-Livestream).

SpiO